Previsioni Meteo per il Ponte del 25 Aprile, sarà una “Festa della Liberazione” dal sapore di Ferragosto: super caldo come in piena estate in tutt’Italia

Previsioni Meteo 25 Aprile – L’Italia si appresta a vivere un lungo Ponte del 25 Aprile con condizioni meteorologiche tipicamente estive: sole e caldo anomalo in tutto il Paese nei prossimi giorni, probabilmente addirittura fino alla fine del mese. E se per il 1° Maggio, altra attesissima festività primaverile, lo scenario potrebbe cambiare con il ritorno del maltempo e un netto calo delle temperature, per il lungo Ponte del 25 Aprile invece sarà caratterizzato da sole e caldo su tutte le Regioni. L’Anticiclone che già in queste ore sta garantendo bel tempo in tutto il Paese facendo aumentare le temperature fino a +30°C nelle Regioni del Centro/Nord, si rinforzerà ulteriormente la prossima settimana. Sembrerà di essere in piena estate: sarà un 25 Aprile dal sapore di Ferragosto, e in molti ne approfitteranno per la prima tintarella della stagione in spiaggia. Venti deboli o assenti, cielo completamente sereno, temperature miti: ci sono tutti gli ingredienti atmosferici per una festa della Liberazione dedicata alle attività all’aperto. E proprio Mercoledì 25 Aprile farà addirittura più caldo (vedi mappe a corredo dell’articolo), soprattutto in Sardegna e nelle zone interne del Nord con temperature massime di +32°C.