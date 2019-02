Previsioni Meteo, aggiornamenti a lungo termine per Febbraio: arriva il “Grande Anticiclone di San Valentino” [MAPPE]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Le Previsioni Meteo per il prosieguo del mese di Febbraio sono molto importanti: dopo la tempesta che nel Weekend della Candelora ha colpito il Centro/Nord e il Ciclone sul mar Jonio che proprio in queste ore sta flagellando il Sud con piogge torrenziali su Calabria e Sicilia, infatti, tornerà il bel tempo e durerà a lungo. Così l’Inverno andrà in Stand-By (come su MeteoWeb avevamo annunciato già nelle tendenze a lungo termine di fine Gennaio): il clima mite e soleggiato che già oggi si è assaporato al Centro/Nord, si estenderà da Mercoledì 6 Febbraio anche al Sud e persisterà a lungo in tutt’Italia. Possiamo chiamarlo il “Grande Anticiclone di San Valentino“: potrebbe infatti durare oltre 10 giorni, e toccare i picchi massimi con valori di alta pressione vicini ai 1040hPa sul Nord Italia, proprio il 14 Febbraio.

Le temperature aumenteranno ulteriormente e già nelle prossime ore, Martedì 5 Febbraio, al Centro/Nord avremo valori diffusamente superiori ai +15°C, con picchi di +18/+19°C nel Lazio e in Liguria. L’Anticiclone si rinforzerà durante la settimana, e il clima sarà mite in tutto il Paese durante le ore diurne, pur con valori ancora tipicamente invernali di notte quando l’inversione termica determinerà temperature comunque invernali (ma senza alcun eccesso di freddo).

Altre occasioni per la neve a bassa quota e nuove ondate di freddo sull’Italia? Certamente ce ne saranno tra la seconda metà di Febbraio e il mese di Marzo, nella parte ormai finale della stagione. L’inverno, quindi, non è ancora finito anche se si avvicina alla conclusione senza particolari scossoni.