Le Previsioni Meteo di San Valentino e l’Anticiclone che spacca l’Italia in due: pieno Inverno al Sud, anomalia di caldo immane al Centro/Nord

1 /20 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Nel giorno di San Valentino l’Italia è letteralmente spaccata in due dall’Anticiclone che sta provocando un’anomalia di caldo eccezionale su tutte le Regioni del Centro/Nord, dove l’Inverno è praticamente già finito da un pezzo. E’ un Febbraio da record, senza precedenti, per il clima mite e tipicamente primaverile dal Lazio in sù. E oggi le temperature hanno raggiunto addirittura +20°C a Tarquinia, +19°C a Grosseto, Olbia, Follonica e Pitigliano, +18°C a Roma, Perugia, Siena, Arezzo, Guidonia e Castiglione del Lago, +17°C a Firenze, Viterbo, Empoli, Orvieto, Tivoli, Alghero, Domodossola e Verolengo, +16°C a Pisa, Latina, Cagliari, La Spezia, Savona, Asti e Oristano, +15°C a Torino, Genova, Modena, Bergamo, Como, Aosta, Pescara, Imperia, Varese, Vercelli, Frosinone, Sondrio e Biella, +14°C a Milano, Bologna, Brescia, Novara, Parma, Udine, Pavia, Mantova, Reggio Emilia, Lodi, Piacenza, Cremona, Ferrara, Rovereto e Merano.

Splende un sole indisturbato e il clima è eccezionalmente mite, mentre al Sud fa molto più freddo con forti venti di tramontana. La città più fredda d’Italia, oggi, è Reggio Calabria dove il vento freddo proveniente da Nord soffia a 65km/h e la temperatura massima si è fermata a +12°C. A Taranto addirittura le scuole sono rimaste chiuse dopo i danni provocati dal forte vento che ieri ha sradicato alberi e abbattuto pali elettrici in tutto l’hinterland cittadino. Nelle prossime ore un nuovo nucleo d’aria fredda proveniente dai Balcani alimenterà il freddo nelle Regioni del Sud, e in modo particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Soltanto qui è ancora pieno Inverno, pur senza eventi significativi ma con un clima normale rispetto alla media del periodo. Domani, Venerdì 15 Febbraio, avremo anche delle precipitazioni soprattutto in Calabria e Sicilia, con nevicate sui rilievi oltre i 600 metri di altitudine particolarmente concentrate in Sila, Aspromonte, Peloritani, Nebrodi ed Etna. Nel weekend il tempo migliorerà anche al Sud, ma rimarrà freddo.

Al Centro/Nord invece continuerà la grande anomalia di questo Febbraio primaverile: le temperature aumenteranno ulteriormente, superando in modo più diffuso i +20°C non solo nelle zone interne del Centro ma anche in pianura Padana e nei fondovalle alpini. E questo poderoso Anticiclone, in base agli ultimi aggiornamenti a lungo termine, durerà a lungo, almeno per altri 10-12 giorni quindi fino a fine Febbraio e all’inizio della Primavera Meteorologica. Quella vera, però, su gran parte d’Italia è già arrivata da tempo.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play