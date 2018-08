Previsioni Meteo, breve pausa di bel tempo ma Settembre inizierà con freddo, piogge e temporali tipicamente autunnali [MAPPE]

1 /24 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Breve pausa di bel tempo in questi ultimi giorni di Agosto sull’Italia: splende il sole indisturbato da Nord a Sud e anche le temperature sono in aumento per un’ultima parentesi d’estate, che resisterà a fatica nel weekend soltanto al Sud. Già dalle prime ore di Settembre, quindi da Sabato 1, le condizioni meteorologiche volgeranno seriamente al brutto sulle Regioni del Nord, dove crolleranno sensibilmente le temperature. In realtà già nel pomeriggio/sera di Venerdì 31 Agosto avremo qualche temporale pomeridiano da instabilità convettiva al Nord e al Centro, ma nel weekend il maltempo diventerà più serio e organizzato su tutto il Nord e in estensione da Sabato sera anche al Centro. Soltanto al Sud resistrà – a fatica – un clima estivo, in modo particolare nei settori jonici.

Nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb tutti i dettagli sul nuovo peggioramento all’orizzonte: sarà accompagnato da un nuovo netto calo delle temperature che farà assaporare il gusto fresco dell’autunno.