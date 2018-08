Previsioni Meteo, ecco la “bussola” della nuova stagione: fine Agosto con l’ultimo caldo, inizio Settembre all’insegna di fresco e maltempo autunnali

1 /24 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – L’Italia si trova in un delicato momento di passaggio stagionale, tra l’estate e l’autunno. Le temperature minime di stamattina, decisamente basse su tutto il Centro/Nord, sono un segnale di questo cambiamento: la colonnina di mercurio è crollata fino a +7°C a Belluno, +9°C a Bolzano, +10°C a Trento, Ferrara, Merano, L’Aquila e Aosta, +11°C a Udine, Vicenza, Treviso, Sondrio e Campobasso, +12°C a Milano, Firenze, Bologna, Padova, Grosseto, Imola, Faenza, Piacenza e Pordenone, +13°C a Novara, Venezia, Bergamo, Trieste, Perugia, Cervia, Forlì, Alghero, Orvieto e Arezzo, +14°C a Torino, Pisa, Ravenna, Viterbo, Guidonia, Frosinone e Latina. Al Sud il clima è un po’ più mite ma comunque fresco rispetto alla norma del periodo, con molte nubi sparse e residue e le ultime piogge che stamattina interessano Puglia, Calabria e Sicilia.

Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche miglioreranno un po' ovunque, e pur rimanendo un certo fresco serale e notturno, le temperature aumenteranno almeno fino a Giovedì 30 Agosto con valori che nelle ore diurne torneranno a superare i +30°C in tutto il Paese. Non farà caldo in modo eccessivo, ma sarà una nuova parentesi d'estate. Che però durerà poco. Già da Venerdì 31 Agosto, infatti, una nuova perturbazione di origine Nord Atlantica arriverà sull'Italia riportando forte maltempo al Nord, e temperature in picchiata. Nevicherà ancora sulle Alpi, stavolta a quote persino più basse rispetto al weekend appena concluso (in cui comunque al Nord/Est la neve è scesa fino ai 1.000 metri di altitudine!). Al Sud il bel tempo dovrebbe reggere anche il prossimo weekend, almeno fino a Sabato 1 Settembre, ma all'inizio del nuovo mese il peggioramento – con annesso crollo termico – si estenderà anche al meridione. Ne parleremo in modo ben più approfondito nei prossimi giorni.