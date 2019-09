Previsioni Meteo: ma davvero l’estate è già finita così presto?

Previsioni Meteo – Il mese di Settembre è iniziato soltanto da pochi giorni eppure sull’Italia sembra di essere già in pieno autunno: spicca il dato odierno, con Catania e Reggio Calabria che – all’estremo Sud e nel cuore del Mediterraneo – hanno fatto registrare una temperatura massima di appena +25°C, tipica di metà Ottobre. E’ stata una giornata di forte maltempo proprio tra Calabria e Sicilia, con piogge intense, tipicamente autunnali, in modo particolare nella Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia. In Calabria sono caduti 72mm di pioggia a Polistena, 62mm a Bagnara Calabra, 48mm a Solano, 44mm a Cittanova, 42mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 40mm a Sinopoli, 38mm ad Antonimina, 35mm a Scilla, 31mm a Feroleto della Chiesa, 29mm a Molochio, 27mm a Giffone, mentre in Sicilia sono caduti 56mm di pioggia a Nicolosi, 46mm a Paternò e Riesi, 40mm a Bivona, 36mm a Comiso, 32mm a Mazzarino.

Nei prossimi giorni il maltempo non solo continuerà ad accanirsi sulle Regioni più meridionali d’Italia (Calabria e Sicilia), ma tornerà impetuoso anche al Nord, con i primi temporali al Nord/Ovest nella serata di Giovedì 5 e poi fenomeni particolarmente violenti in pianura Padana nella giornata di Venerdì 6. Le temperature diminuiranno ulteriormente, crollando la prossima settimana fino a valori novembrini, oltre 10°C sotto le medie del periodo, soprattutto al Centro/Nord. Eloquenti le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Questa fase incerta, perturbata, fresca e piovosa – quindi – durerà ancora a lungo, probabilmente fino a metà mese. Ma davvero l’estate quest’anno è finita così presto? La risposta più coerente e verosimile in questo momento sembra proprio positiva: Sì, l’Estate quest’anno ha tirato i remi in barca in anticipo, soprattutto al Sud dove solitamente si prolunga per tutto il mese di Settembre e a volte anche oltre.

Attenzione, però, a possibili nuove ondate di caldo tipicamente estivo o a periodi miti e soleggiati nella seconda parte del mese di Settembre o addirittura a Ottobre: proprio quest’anomalia così fresca e piovosa potrebbe essere seguita nelle settimane successive da una recrudescenza estiva che potrebbe diventare un vero e proprio “colpo di coda” della stagione calda e anticiclonica. Prima di lasciare spazio definitivamente al freddo e al maltempo più intenso e costante.

Nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb tutti i dettagli sul forte maltempo delle prossime ore e dei prossimi giorni.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play