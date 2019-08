Previsioni Meteo Settembre, l’Italia entra subito nel tunnel del maltempo: sarà subito Autunno [MAPPE]

Previsioni Meteo Settembre – Domenica inizierà l’autunno meteorologico 2019 e l’Italia si ritroverà subito nel tunnel del maltempo: già negli ultimi giorni abbiamo avuto piogge e temporali a più riprese su gran parte del Paese, ma anche una persistenza del gran caldo con temperature di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo dalle Alpi al Canale di Sicilia. Insomma, i tipici guasti di fine estate. La situazione cambierà in modo più strutturato la prossima settimana, con una configurazione tendente all’autunno più crudo tanto che le piogge e i temporali diventeranno più intensi, diffusi e persistenti su tutt’Italia. Le temperature diminuiranno sensibilmente, soprattutto al Centro/Nord, ma non ancora in modo drastico: rimarranno elevate al Sud, seppur a fasi alterne.

Il maltempo proseguirà almeno per tutta la prossima settimana: non sarà quindi un evento isolato, ma un lungo periodo all’insegna di piogge a tratti intense che potranno provocare pesanti conseguenze per un territorio ad alto rischio dissesto idrogeologico: frane, smottamenti, inondazioni e allagamenti. Su MeteoWeb ne parleremo in modo dettagliato nelle previsioni giornaliere. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

