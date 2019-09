Previsioni Meteo, dopo il passaggio di Dorian e Gabrielle in Europa adesso “esplode” l’Estate di metà Settembre

Importanti novità nelle Previsioni Meteo per i prossimi giorni in Italia e in Europa: i resti dell’uragano Dorian e della tempesta Gabrielle hanno attraversato le isole Britanniche provocando forti piogge e venti impetuosi, innescando una forte ondata di maltempo nel cuore del Mediterraneo con i violenti temporali che ieri hanno provocato un morto in Sicilia e una vittima anche in Tunisia. Questi fenomeni si stanno adesso spostando verso il Mediterraneo occidentale e colpiranno in modo molto pesante, tra Giovedì 12 e Sabato 14 Settembre, la Spagna Mediterranea nelle Regioni della Comunidad Valenciana, di Murcia e dell’Andalucia. Città importanti come Valencia, Murcia e Malaga rischiano pesanti alluvioni, con picchi di oltre 400mm di pioggia nelle zone più colpite.

In Italia, invece, la situazione si sta completamente ribaltando. Già oggi è tornato a splendere il sole su gran parte del Paese e le temperature sono tornate su valori estivi nelle Regioni tirreniche, raggiungendo addirittura +32°C a Latina, +31°C a Roma, Napoli, Salerno e Frosinone, +30°C a Firenze, Grosseto e Guidonia. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo, e il sole tornerà a splendere indisturbato in tutt’Italia: tornerà, quindi, l’Estate non solo per tutta questa settimana, ma anche per la prossima.

Gli ultimi aggiornamenti a medio e lungo termine, addirittura, prolungano l’Estate settembrina fino alla terza decade del mese, con un persistente Anticiclone Sub-Tropicale che potrebbe far impennare le temperature fino a +35°C e oltre soprattutto in Sardegna e nelle Regioni tirreniche del nostro Paese.

Prepariamoci, quindi: dopo un assaggio d’autunno per certi versi abbastanza prematuro, proprio quando la “bella stagione” sembrava archiviata e conclusa, l’Estate ha tutta l’intenzione di prendersi una vera e propria rivincita meteorologica.