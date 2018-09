Previsioni Meteo, gli Uragani dell’Atlantico spingono l’Anticiclone Africano sull’Italia: inizia una nuova estate di metà Settembre

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Torna a ruggire l’estate sull’Italia, nella seconda decade di Settembre: “merito” o “colpa” (dipende dai punti di vista) dell’Anticiclone Sub-Tropicale che dal cuore del Sahara si porterà nei prossimi giorni sull’Italia grazie alla spinta veemente degli Uragani “Florence“ ed “Helene” che infuriano sull’oceano Atlantico provocando una “falla barica” nell’area delle Azzorre. Il maltempo coinvolgerà in modo molto pesante il Mediterraneo occidentale, tra Maghreb (in modo particolare Algeria e Marocco) e Spagna orientale dove in settimana si verificheranno piogge torrenziali: da Barcellona (prima tra 12 e 13 Settembre, poi tra 17 e 20 Settembre) a Malaga (tra 16 e 18 Settembre) passando per Valencia e Murcia (tra 15 e 20 Settembre), è alto il rischio di pesanti eventi alluvionali.

L’Italia, invece, sarà protetta dall’Anticiclone Sub-Tropicale: un’alta pressione “sporca“, con valori massimi che rimarranno sempre sotto i 1030hPa e determineranno condizioni meteo locali particolari, con alto tasso di umidità, molte nubi alte e stratiformi (che a tratti oscureranno anche il sole, come già sta accadendo in queste ore su gran parte del Paese) ma comunque con temperature in sensibile aumento in tutt’Italia. Sarà una vera e propria ondata di calore con valori che andranno ben oltre i +30°C in tutte le Regioni, arrivando a +35°C nelle zone interne del Centro/Nord tra domani, Martedì 11, e dopodomani, Mercoledì 12. Al Sud la giornata più calda sarà invece Giovedì 13, ma continuerà a fare caldo anche nel weekend e la prossima settimana: arriveremo allo scoccare dell’Equinozio d’Autunno (che quest’anno cade domenica 23 settembre) senza neanche l’ombra delle condizioni meteorologiche tipiche di questo periodo dell’anno. E’ una piccola “rivincita” dell’estate, dopo che nei mesi scorsi (e in modo particolare a Giugno e Agosto) la stagione che dovrebbe essere “bella” era stata invece eccezionalmente piovosa in tutto il Paese.