Previsioni Meteo Settembre, breve rinfrescata prima di una nuova ondata di caldo in Europa [MAPPE]

Previsioni Meteo – Prime dinamiche da inizio autunno sul Vecchio Continente. Un fronte freddo raggiungerà l’Europa centrale e orientale da nord nel corso di questa settimana, riducendo le temperature di 10°C in alcune aree. Sta già scendendo dalla Scandinavaia e dovrebbe raggiungere l’Europa nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre, abbassando le temperature al di sotto della media di questo periodo dell’anno sui settori orientali e centrali del continente. Italia inclusa, dove potremmo avere 5-6°C in meno rispetto alla media del periodo.

Sull’Atlantico, intanto, si sta sviluppando una forte dorsale che alimenterà questo fronte freddo. Ma questa stessa dorsale si sposterà verso est sull’Europa e sostituirà l’ondata fredda con un’ondata calda all’inizio della prossima settimana (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). Le temperature torneranno a salire su gran part d’Europa, ad eccezione dei settori orientali, dove l’aria più fredda persisterà per 1-2 giorni in più, prima di essere sostituita dalla massa d’aria più calda. In Italia, l’aumento maggiore delle temperature si registrerà al Nord e lungo la dorsale appenninica con valori che potrebbero essere di 6-10°C superiori alla media del periodo.

