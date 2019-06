Le Previsioni Meteo del Solstizio d’Estate sono terribili per gran parte d’Italia e soprattutto per l’Europa centro/occidentale: nelle prossime ore inizierà un’ondata di caldo che durerà una decina di giorni, almeno fino a fine Giugno, rivelandosi come una delle più forti, grandi, intense e durature di sempre nel nostro Paese, soprattutto al Centro/Nord dove la prossima settimana potrebbero venire sconvolti tutti i record storici assoluti di caldo da quando esistono i rilevamenti meteorologici.

Intanto Venerdì 21 Giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate appunto, le temperature aumenteranno al Sud, dove farà ancora più caldo Sabato 22 e, in Sicilia, Domenica 23. Al Nord, invece, avremo piogge e temporali anche intensi soprattutto nella giornata di Sabato. Sarà un weekend interlocutorio: la prossima settimana inizierà sotto l’impulso di freschi spifferi balcanici che faranno diminuire le temperature in tutto il Centro/Sud, ma l’onda di caldo spinta dall’Anticiclone Sub-Tropicale sul Mediterraneo occidentale inizierà a far sentire il caldo in modo più significativo sulle Alpi e al Nord. L’ondata di calore si farà strada fino ad “esplodere” a metà settimana su tutto il Centro/Nord, dove le temperature si assesteranno su valori massimi superiori ai +35/+36°C ovunque. Nei giorni più caldi (tra 27 e 30 Giugno) c’è il serio rischio di arrivare a +40°C persino in pianura Padana!

Le temperature supereranno i +40°C per diversi giorni consecutivi su gran parte d’Europa, dalla Francia alla Repubblica Ceca. Tra 27 e 28 Giugno persino a Londra e su gran parte dell’Inghilterra le temperature massime potrebbero arrivare a +37/+38°C. Eloquenti le mappe del modello europeo ECMWF che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.