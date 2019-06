Previsioni Meteo, la stagione estiva inizia con una feroce ondata di caldo in l’Europa: oltre +40°C in Francia e Germania

Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti dai modelli GFS e ECMWF concordano sullo sviluppo di un’ondata di caldo molto intensa sull’Europa all’inizio della prossima settimana, con temperature di 16-20°C più alte della media al livello di 850hPa fino al weekend del 29-30 giugno. Questo potrebbe spingere le temperature massime pomeridiane quasi in superficie ad oltre +30°C nel sud dell’Inghilterra e fino a +36-40°C su parti di Francia, Benelux e Germania per buona parte della prossima settimana. Diamo uno sguardo alle ultime tendenze per l’Europa occidentale sulla base delle mappe del modello GFS, che trovate nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

La sequenza dell’anomalia termica a 850hPa indica che da martedì 25 giugno, l’ondata di caldo si intensificherà notevolmente sulla Francia, espandendosi verso Regno Unito e Irlanda il giorno successivo e continuerà su Benelux e Germania fino a sabato 29 giugno. Sembra molto probabile, dunque, che il caldo si svilupperà anche sull’Inghilterra e anche per Scozia e Irlanda si profilano giornate molto calde.

L’intensità dell’ondata di caldo è resa ancor più evidente dalle previsioni d’insieme per alcuni punti dell’Europa occidentale. In particolare, indicano che a Parigi ci saranno temperature di circa 16-18°C più alte della media, a Londra saranno di circa 15-17°C più alte della media, Bruxelles di circa 15-17°C in più rispetto alla media, Dublino circa 10-12°C in più rispetto alla media. Per mercoledì 26 giugno, sono previsti fino a +41°C nella Francia centro-meridionale e fino a +32°C nell’Inghilterra meridionale!

Anche al Nord Italia le temperature potranno raggiungere valori record, con valori diffusi di +35/36°C e il rischio di toccare i +40°C persino in Pianura Padana!

Continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione sia in Italia che in Europa.