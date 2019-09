Previsioni Meteo, temperature ben al di sopra della media in Europa a partire dal weekend [MAPPE]

Previsioni Meteo – Un modello molto dinamico prenderà forma sull’Europa centro-occidentale nei prossimi 5-7 giorni. Un’ampia area di bassa pressione si stabilirà sull’Atlantico, spingendo successive basse pressioni verso le Isole Britanniche. Nel frattempo, un forte flusso meridionale si stabilirà sull’Europa centro-occidentale, con un’avvezione di aria calda che spingerà le temperature ben al di sopra della media per questo periodo dell’anno.

Attualmente, una forte dorsale è presente sull’Europa nordoccidentale, centrata su Regno Unito e Irlanda. Sarà spinta progressivamente verso est verso la fine del weekend, quando un’ampia bassa pressione si formerà sull’Atlantico. Un forte flusso meridionale si stabilirà tra i sistemi, spingendo aria calda sull’Europa centro-occidentale e settentrionale, sul mare di Norvegia e verso Islanda e Groenlandia. Nel frattempo, la massa d’aria fredda polare marittima che si è spinta su gran parte dell’Europa nei giorni scorsi si muoverà lentamente verso est.

Le temperature a livello di 850hPa saranno di 5-10°C sopra la media su gran parte dell’Europa centrale e occidentale per i prossimi 5-7 giorni. È probabile che una goccia fredda venga espulsa sull’area nel corso del weekend e all’inizio della prossima settimana, per un “raffreddamento” intermittente. Il caldo inizierà a partire da venerdì 20 settembre, con temperature di 4-8°C sopra la media, addirittura fino a 10°C sopra la media nel sud della Norvegia entro sabato 21 (vedi mappe della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). La suddetta goccia fredda porterà condizioni un po’ più fresche lunedì 23 settembre, ma il caldo ritornerà velocemente sulla sua scia.

Continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione.