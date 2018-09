Previsioni Meteo, l’Uragano Helene si dirige verso l’Europa mentre Florence colpisce gli USA: scatenerà un’incredibile ondata di CALDO RECORD in tutto il Vecchio Continente!

1 /36 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Mentre l’Uragano Florence si sta per abbattere sugli Stati Uniti d’America, dove milioni di persone sono in fuga dalle coste e si attende un impatto “catastrofico” nella giornata di Giovedì 13 Settembre, con piogge alluvionali per molti giorni almeno fino a Mercoledì 19 Settembre tra i Paesi orientali degli USA, un’altra tempesta oceanica minaccia l’Europa. Infatti l’Uragano “Helene” si muoverà nei prossimi giorni verso il Vecchio Continente, e secondo alcuni aggiornamenti dei modelli potrebbe raggiungere addirittura le isole Britanniche colpendole in pieno nei primi giorni della prossima settimana. In ogni caso, a prescindere dalla traiettoria dell’Uragano che è ancora da verificare perchè soggetta a repentini cambi di marcia, influenzerà in modo molto pesante il tempo dei prossimi giorni in Europa innescando un’eccezionale rimonta dell’Anticiclone Sub-Tropicale verso il nostro Continente. Sarà un lungo periodo di sole e caldo su gran parte d’Europa, Italia compresa. Ma il caldo più intenso interesserà le aree centro/settentrionali e orientali del Continente, dove tra 20 e 22 Settembre rischiamo di avere temperature massime di oltre +35°C in Paersi come Francia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Svizzera, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia, dove rischiano di essere stravolti tutti i record storici di caldo mensile. Anche in Italia si prolungherà ulteriormente l’Estate, con un prolungato periodo di sole e caldo anomalo che ci trascineremo con ogni probabilità almeno fino all’Equinozio d’Autunno che quest’anno scoccherà nella notte di Domenica 23 Settembre.