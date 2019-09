Allerta Meteo, l’uragano Humberto verso l’Europa: un caldo weekend ne precederà l’arrivo sul Regno Unito, +25°C a Londra mentre cresce l’allerta

Sarà un weekend con condizioni meteo piacevoli sul Regno Unito prima che l’uragano Humberto, che attualmente si sta allontanando dalle Bermuda, minacci il Paese la prossima settimana. Una grande cappa di alta pressione proteggerà l’area da qualsiasi sistema di tempesta in avvicinamento nei prossimi giorni e consentirà un aumento delle temperature. Diversi giorni di tempo bello e soleggiato accompagneranno condizioni asciutte in molte località, secondo AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Questo permetterà di percepire le temperature come ancora più alte, soprattutto durante il pomeriggio.

Mente il sole prevarrà sul Paese, alcune località dovranno fare i conti con aree di nebbia che potrebbero rallentare il traffico mattutino e potenzialmente provocare qualche ritardo.

L’aumento del caldo raggiungerà il picco nel weekend, quando le temperature raggiungeranno livelli tipici più di mezza estate che di inizio autunno. Londra e aree circostanti possono aspettarsi temperature di circa +25°C sabato 21 settembre, prima di scendere leggermente fino a circa +21°C domenica 22. A Manchester, la massima di +17°C di martedì 17 sarà sostituita dalla massima di +21-22°C da domani e per tutto il weekend. Le condizioni più fredde vissute a Belfast all’inizio della settimana saranno un lontano ricordo entro il weekend, quando le temperature raggiungeranno il picco intorno a +19-20°C. Questo fine settimana porterà le giornate più calde anche nel sud della Scozia, con le temperature che raggiungeranno il picco intorno a +21°C sabato 21.

Le condizioni asciutte potrebbero iniziare ad indebolirsi nella giornata di domenica 22 settembre, quando dall’Atlantico si avvicinerà una tempesta più forte e l’alta pressione si sposterà verso l’Europa centrale. Questo porterà la minaccia di qualche rovescio prima che il meteo diventi più instabile all’inizio della prossima settimana.

L’uragano Humberto è passato vicino alle Bermuda a metà settimana e virerà verso nord, attraversando l’Atlantico alla fine di questa settimana (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). Ci sono due scenari possibili per la futura traiettoria di Humberto. Una possibilità è che colpisca di striscio il Regno Unito, mentre l’altra è che colpisca direttamente il Paese. Lo scenario più probabile coinvolge una traiettoria a nord ed ovest della Scozia, con impatti simili a quelli che l’ex uragano Dorian ha prodotto sull’area la scorsa settimana. Piogge intense e forti venti spazzerebbero gran parte del Paese, con i venti più forti confinati all’Irlanda del Nord e alla Scozia tra lunedì 23 e mercoledì 25 settembre. Se Humberto dovesse passare più a sud, invece, potrebbe portare venti distruttivi su parti del Regno Unito e il potenziale per piogge torrenziali. Questi impatti sarebbero più probabili da martedì 24 a mercoledì 25.