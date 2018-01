Previsioni Meteo, altro che “Inverno”: sempre più caldo, Venerdì 19 Gennaio con oltre +20°C sull’Italia [MAPPE e DATI]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo Italia – Altro che “Inverno”, è un Gennaio senza precedenti storici con temperature tipicamente primaverili. E Venerdì 19 la colonnina di mercurio aumenterà ulteriormente in tutt’Italia, con picchi di +20°C in varie località del Sud e delle Regioni Adriatiche. Intanto la giornata di Giovedì si conclude con Milano ancora a +9°C alle 19.00 di sera, dopo una massima di +13°C, valori tipici di fine marzo o inizio aprile. Nelle prossime ore le temperature saliranno ancora, e con venti occidentali avremo una nuova vampata di calore da record al Nord/Ovest per l’effetto favonio che potrebbe portare le temperature fino a +20°C o quasi addirittura tra Piemonte e Lombardia, al Nord/Ovest. Caldo e foehn per il garbino anche tra Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, lungo l’Italia adriatica. Anche qui potremmo avere picchi di +20°C o quasi nel corso della giornata. Invece sulle Regioni tirreniche il clima sarà umido e piovoso, ma sempre mite con temperature fino a +15/+16°C nonostante la pioggia. Persino sulle vette dell’Appennino pioverà anche oltre i 2.000 metri di altitudine.

Al Sud il caldo sarà ancor più significativo, nonostante le temperature minime fredde al mattino di Venerdì per l'inversione termica da cielo sereno e calma di venti (località di pianura come Lecce e il Salento, Cosenza, Lamezia Terme, la Sicilia orientale tra Catania e Siracusa scenderanno addirittura sottozero con pesanti gelate, potrebbe essere la notte più fredda della stagione!). Nel corso della giornata, con il sole e l'assenza di vento, le temperature supereranno i +23/+24°C nella Sicilia orientale e i +21/+22°C in molte località calabresi, con escursioni termiche giornaliere notevolissime (di oltre venti gradi) in molte località.