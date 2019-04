Previsioni Meteo: verso il 1° Maggio con maltempo, forti temporali e spiccata instabilità [MAPPE]

Previsioni Meteo – Dopo l’ondata di scirocco che ha caratterizzato le festività pasquali fino al Ponte del 25 Aprile, interrotta soltanto oggi dalla rinfrescata di maestrale in atto nel weekend, ci apprestiamo all’inizio del mese di Maggio con prospettive meteorologiche particolarmente instabili, all’insegna della più spiccata variabilità. Tra il fine settimana e il 1° Maggio, infatti, avremo ancora piogge e temporali su gran parte d’Italia, soprattutto al Nord/Est e nelle Regioni del Centro, con temperature in calo su valori inferiori rispetto alle medie del periodo.

La Primavera non decolla, ma continua a caratterizzarsi con il suo volto più perturbato e movimentato: nei prossimi giorni avremo un’altra perturbazione in scorrimento dall’Europa centro/occidentale ai Balcani, con ulteriori episodi di maltempo nel nostro Paese e temperature in calo (vedi mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF nella gallery a corredo dell’articolo).

Anche il 1° Maggio potrebbe essere compromesso dal maltempo, soprattutto al Sud, ma è un’ipotesi su cui ancora necessitano conferme (e/o smentite): ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play