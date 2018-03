Previsioni Meteo Weekend, caldo incredibile al Sud: minime di +26°C in Calabria e +22°C in Campania, oltre +20°C persino in montagna! Tutti i DATI

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Le temperature più alte nella notte si sono registrate nelle zone tirreniche di Sicilia e Calabria, con valori elevatissimi, tipici dei mesi più caldi dell’anno (Luglio e Agosto) e non certo di metà Marzo, quando le temperature minime medie dovrebbero essere inferiori ai +10°C.

Invece stanotte in Sicilia abbiamo avuto +26,9°C a Piraino e Brolo, +26,0°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +25,3°C a Pace del Mela, +24,2°C a Castroreale, +24,1°C a Castelbuono, +23,7°C a Falcone, +23,6°C a Termini Imerese, +23,5°C a Sambuca di Sicilia, +23,4°C a Marineo, +23,3°C a Vittoria, +22,8°C a Corleone, +22,2°C ad Agrigento, +22,0°C a Cefalù.

Ancor più impressionanti i dati termici dalla Calabria settentrionale tirrenica: qui le minime stagionali dovrebbero aggirarsi intorno ai +6/+7°C, invece abbiamo avuto addirittura venti gradi in più con +26,6°C a Paola, +26,4°C a Belvedere Marittimo, +24,8°C a Ricadi, +24,7°C a Tropea, +24,6°C a Rizziconi, +23,6°C ad Amantea, +23,3°C a Feroleto della Chiesa, +22,5°C a Rosarno, +22,3°C a Reggio Calabria, +22,2°C a Cittanova, +22,1°C a Scilla, +23,1°C a Cosenza, +21,0°C a Vibo Valentia e Serra San Bruno.

Impressionanti anche le temperature registrate tra la Campania meridionale, in provincia di Salerno, la Basilicata e il Pollino calabrese, con valori termici pazzeschi persino in montagna: +22,4°C a Cetara, +21,8°C a Nocera Inferiore, +21,3°C a San Marco di Castellabate e Lavello, +20,6°C ad Altavilla Silentina, +20,4°C a San Giovanni a Piro e Castelluccio Inferiore, +20,2°C a Venosa, +19,9°C a San Severino Lucano, +19,8°C a Potenza, +19,7°C a Mormanno e Positano, +19,4°C a Buonabitacolo e Muro Lucano, +19,1°C a Satriano di Lucania, +19,0°C a Capo Palinuro, +18,8°C a Padula e Lagonegro, +18,5°C a Cava de’Tirreni, +18,3°C a Salerno.

Adesso è una mattinata caldissima in Puglia, con temperature tipiche di metà Maggio: alle ore 11:00 abbiamo già +21,6°C a Molfetta, +20,4°C a Monopoli e Cerignola, +20,3°C a Cavallino, +20,1°C a Bari, +19,9°C a Brindisi e Nardò, +19,8°C a Lecce e Squinzano, +19,6°C a Veglie, +19,2°C a Fasano, +19,0°C a Galatina, +18,8°C a Palo del Colle, Valenzano e Soleto, +18,7°C a Galatone, +18,4°C a Supersano. Notevoli anche i +16,8°C di Campobasso nel Molise. E nel corso della giornata farà ancora più caldo in tutto il Sud e in modo particolare su Puglia, Basilicata, Calabria jonica e meridionale e Sicilia sud/orientale. Dal pomeriggio inizierà un calo termico nelle Regioni tirreniche accompagnato da qualche pioggia in Calabria; domani forti piogge in Campania e temperature in ulteriore diminuzione ma comunque sempre su valori ben superiori rispetto alla norma del periodo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: