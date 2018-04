Previsioni Meteo, un ciclone sulla Tunisia nel weekend porterà nubi, sabbia e scirocco sull’Italia ma il caldo aumenta

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Splende il sole su gran parte d’Italia in questo Venerdì 13 Aprile, dopo il forte maltempo dei giorni scorsi al Nord dove il livello del fiume Po è salito di 2 metri in appena 24 ore: nel weekend le temperature aumenteranno ulteriormente in tutto il Paese, complice la spinta dello scirocco che porterà masse d’aria molto calde soprattutto al Centro/Sud. Una nuova perturbazione Atlantica si insinuerà nel Mediterraneo occidentale andando a posizionarsi sul Nord Africa e formando un ciclone tra Algeria e Tunisia proprio tra Sabato 14 e Domenica 15 Aprile. Questo ciclone alimenterà l’ennesima sciroccata di questa Primavera sull’Italia, con forti venti sud/orientali in modo particolare nelle Regioni meridionali e anche nubi sparse in risalita dal deserto del Sahara, accompagnate da abbondanti quantità di Sabbia del deserto soprattutto nella giornata di Domenica, quando potrebbero verificarsi vere e proprie “Dust Storm” (tempeste di Sabbia) soprattutto al Sud, intorno alla Sicilia, ma non solo. Tutt’Italia (Nord compreso) sarà avvolta dal giallastro pulviscolo Sahariano. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: