Previsioni Meteo, weekend di sole e caldo con il vento di Ponente: attenzione al foehn alpino di Domenica

Previsioni Meteo – Splende il sole e fa molto caldo sull’Italia in questo secondo weekend di Marzo 2019: sembra già Primavera inoltrata, con temperature eccezionalmente miti per il periodo. Alle 11:15 di stamattina avevamo già +21°C a Catania e Cosenza, +19°C ad Ancona, Brindisi e Barletta, +17°C a Bologna. Domani, Domenica 10 Marzo, farà ancora più caldo soprattutto al Nord e nelle Regioni Adriatiche: i venti occidentali determineranno il fenomeno del foehn sia sulle Alpi che sull’Appennino (dov’è più noto come garbino). Le temperature supereranno diffusamente i +20°C. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

