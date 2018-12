Previsioni Meteo: nel weekend piogge al Sud e possibilità di neve in pianura al Nord. Tutti i dettagli

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Nella giornata odierna le temperature minime hanno evidenziato come al momento l’incursione fredda sia presente principalmente nelle regioni Nord Orientali con valori come -17,7°C a Peio (Trento), i -14,1°C di Ortisei (Bolzano), i -11,7°C a Conco (Vicenza). Molto più miti le temperature al Centro Sud, con valori minimi di +6°C a Roma, i +10°C a Napoli, i +10,7°C a Bari, gli addirittura +14°C a Reggio Calabria e i +13°C a Palermo. Come mostrano i radar e i satelliti, l’intera zona Centrale e la Sardegna sono colpite da piogge moderate, e nelle zone restanti cielo coperto e parzialmente nuvoloso che al momento sembra risparmiare solo le regioni Alpine e la Calabria.

Possiamo osservare tramite i modelli (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo) la presenza di una saccatura di bassa pressione situata nel Centro-Nord Italia e da essa entro stasera dovrebbe staccarsi un ulteriore nucleo di bassa pressione che andrà a posizionarsi tra il canale di Sicilia e la Tunisia e che porterà piogge al Sud per il weekend. Per fortuna già nella giornata di Domenica 16 Dicembre il tempo dovrebbe andare a migliorare soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Resta da vedere però, una nuova perturbazione proveniente dalla Francia, sempre nella giornata di domenica, la quale inizierà a colpire le regioni Nord Occidentali. Per quanto riguarda le temperature, l’incursione fredda tenderà a stazionare ancora al Centro Nord per tutto il weekend. Inoltre le temperature molto fredde raggiunte nella Pianura Padana a quote molto basse, soprattutto nella parte più Occidentale, accoppiate con il freddo persistente a quote più alte, potrebbero comportare nel corso della giornata di Domenica la caduta di Neve anche in pianura tra Piemonte, Lombardia e parte dell’Emilia Romagna, oltre che sulle Alpi ovviamente. Neve che, nella giornata di domenica, potrebbe raggiungere anche le regioni Centrali Appenniniche.

Quindi nella giornata di domani Sabato 15 Dicembre, persisteranno piogge tra Lazio, Campania, Abruzzo e Molise continuando il trend di oggi. Inoltre arriveranno piogge sulla Sicilia, la quale, nell’arco dell’intera giornata, sarà colpita interamente dalle precipitazioni, con rischio di piogge anche intense nelle zone pedemontane Settentrionali. Verso sera le zone di piogge più colpite saranno la Sicilia Nord Orientale e la Calabria Meridionale con rischio di fenomeni temporaleschi, soprattutto sui Peloritani, l’Aspromonte e lo Stretto di Messina. Nel restante Sud si presenteranno piogge deboli o moderate tra la Campania, Molise e Puglia.

Nella giornata di Domenica 16 Dicembre, rimarranno piogge residue nella nelle prime ore della giornata che interesseranno la Sicilia e la Calabria, per poi migliorare nel Centro Sud. Nel pomeriggio/sera, però, come già detto, dovrebbe arrivare un ulteriore perturbazione dalla Francia che porterà precipitazioni tra la Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria e parte della Sardegna. Perturbazione che, nella giornata di lunedì 17 Dicembre, sembra destinata a penetrare ulteriormente in Italia, ma su questo non mancheremo di aggiornarvi nei prossimi giorni, con i dati dei modelli meteorologici aggiornati. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

