Previsioni Meteo: qualche pioggia nelle Regioni tirreniche, temperature in sensibile aumento verso il weekend di Natale

Previsioni Meteo – Nubi sparse persistono al Nord e sulle Regioni tirreniche, dove sono in atto delle piogge tra Toscana e Lazio che nel pomeriggio arriveranno anche in Campania. Ma dopo la nevicata della notte su gran parte dell’Italia settentrionale, le temperature stanno aumentando un po’ in tutto il Paese. Al Sud abbiamo già diffusamente temperature di +17/+18°C, ma anche al Centro la colonnina di mercurio è risalita tra Toscana e Lazio fino a +13/+14°C. E’ solo l’inizio dell’aumento termico atteso nei prossimi giorni: persisteranno nubi e deboli precipitazioni nell’Italia tirrenica, ma già da domani, giorno del Solstizio d’Inverno, e poi soprattutto nel weekend di Natale, Sabato 22 e Domenica 23 Dicembre, avremo un caldo anomalo significativo in tutto il Paese, nord compreso. Un caldo che si prolungherà anche la prossima settimana, nei giorni “clou” delle festività natalizie: gli ultimi aggiornamenti confermano le temperature di ben oltre +20°C sulle isole maggiori e su gran parte del Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

