Meteo, arriva la prima neve in Jacuzia: diverse aree della Siberia si ricoprono di bianco [FOTO e VIDEO]

Il weekend appena trascorso ha portato la prima neve in diverse aree della Jacuzia, nella Siberia orientale. La neve ha imbiancato la città di Udachny, distretto della Repubblica di Mirny, come mostrano le bellissime immagini del video in fondo all’articolo. L’amministrazione comunale ha dichiarato che dopo il mix di neve e grandine, “la neve in città si è completamente sciolta“. Inoltre, prima neve caduta anche nel distretto di Neryungri. Un paio di giorni prima, la neve era caduta nella regione di Anabar. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le immagini della Jacuzia sotto un manto bianco.

La polizia stradale ha esortato gli automobilisti a prestare molta attenzione sulle strade, per “l’alta probabilità di formazione di ghiaccio su singole sezioni delle strade“.

Secondo quanto riportato, inoltre, il 7 settembre, la neve è caduta anche in una delle località di Sochi. Secondo i media locali, la regione non ha visto nevicate così precoci da 30 anni.