Prime nevicate della stagione in Iran: chiusi aeroporti e scuole [GALLERY]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Prime nevicate della stagione in Iran: le autorità hanno deciso la chiusura degli aeroporti internazionali della capitale e delle scuole in molte parti del Paese.

Il sindaco di Teheran ha invitato i cittadini ad aiutare i lavoratori municipali a rimuovere la neve dagli alberi per prevenire la caduta di rami.

L’aeroporto internazionale Imam Khomeiny di Teheran, dove la neve ha raggiunto i 70 centimetri, e quello di Mehrabad per i voli interni, sono stati chiusi “fino a nuovo ordine“, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale Irna.

Secondo i media di Stato, in alcune zone montuose del nord-ovest sono caduti fino a 1,30 metri di neve. Migliaia di automobilisti sono rimasti bloccati tutta la notte su diverse autostrade, in particolare quelle dirette verso la capitale dalle città di Qom, Saveh, Qazvin e Karaj, in un raggio di 150 chilometri intorno a Teheran.

L’ondata di freddo dovrebbe durare fino a mercoledì e la temperatura potrebbe scendere in alcune regioni fino a -20°C.