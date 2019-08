Adeguamento sismico, tecnologie innovative per decollo e atterraggio e molto altro: l’Aeroporto di Reggio Calabria si rinnova, ecco i progetti [SCHEDE e VIDEO]

Stamattina a Reggio Calabria il vice ministro dell’Economia Laura Castelli, il Presidente dell’ENAV Nicola Zaccheo, il Presidente della Sacal Arturo De Felice e il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro hanno presentato i progetti per l’ammodernamento dell’Aeroporto dello Stretto scaturiti dall’emendamento dello stesso Cannizzaro, approvato dalla Camera, con cui il CIPE ha stanziato 25 milioni di euro di fondi pubblici per lo scalo dello Stretto. Sono interventi importanti per il settore tecnologico, della sicurezza e della prevenzione sismica. Di seguito tutti gli interventi previsti:

PIANO INTERVENTI AEROPORTO DELLO STRETTO “TITO MINNITI”

ADEGUAMENTO ANTISISMICO AEROSTAZIONE PASSEGGERI – € 3.500.000,00

L’intervento si rende necessario per la messa in sicurezza della struttura utilizzata come aerostazione principale nonché sede istituzionale per tutti gli Enti di Stato presenti presso lo scalo, ad eccezione del Corpo Nazionale

Accesso, anche attraverso l’eventuale rimozione di pavimentazioni e/o controsoffittature, a travature, setti portanti, solai dell’originale infrastruttura a costruita nel 1976 e loro consolidamento antisismico. Realizzazione di ulteriori elementi strutturali, secondo necessità.

Il vincolo principale è dettato dalla necessità di operare in corso di attività, ovvero salvaguardando l’operatività

La verifica strutturale si rende ancor più necessaria alla luce del rilevato aumento delle attività sismiche collegate ai vulcani Etna e L’intervento consentirebbe anche l’emissione di certificato di agibilità in accordo alle nuove norme tecniche.

RISTRUTTURAZIONE AREE COMUNI CON ADEGUAM’ENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E CONDIZIONAMENTO – € 3.500.000,00

L’intervento è volto all’adeguamento alle nuove normative in tema di sicurezza sul lavoro ed efficientamento energetico.

In collegamento con le opere previste in Scheda 01 (adeguamento antisismico), gli interventi prevedono la ristrutturazione delle aree comuni e di quelle destinate agli Enti di Stato operanti in aeroporto, con specifico riferimento anche agli impianti di condizionamento dell’aria e di illuminazione.

Realizzazione nuovo controsoffitto antisismico e nuova pavimentazione, nuovo impianto di illuminazione con pannelli a led, nuovo impianto di climatizzazione, nuovo impianto di rilevazione incendi,

Il vincolo principale è dettato dalla necessità di operare in corso di attività, ovvero salvaguardando l’operatività

Interventi di efficientamento energetico ed adeguamento degli impianti di trattamento dell’aria erano stati inseriti nel progetto di ampliamento dell’aerostazione mai

SISTEMA GBAS – GROUND BASED AUGMENTATION SYSTEM – € 1.500.000,00

Il GBAS viene utilizzato principalmente per facilitare l’utilizzo di procedure di approccio GNSS, specie laddove (come nel caso di Reggio Calabria) non sia possibile l’istallazione di un Lo scopo principale di un GBAS è garantire l’integrità del segnale GPS ed al contempo aumentarne l’accuratezza.

Installazione di un sistema GBAS ed aggiornamento delle procedure di volo GNSS per lo scalo di Reggio Calabria, in collaborazione con ENAC ed E

Procedure GNSS sono state approvate o sono in fase di valutazione/approvazione da parte di ENAC/ENAV.

Miglioramento dei livelli di sicurezza dell’aeroporto attraverso l’introduzione di procedure IFR di approccio di

Supporta un aeromobile nell’avvicinamento, nell’atterraggio, nel decollo e in tutte le operazioni in superficie all’interno della sua area di copertura.

RTQUALIFICA PAVIMENTAZIONI ZONA AlRSIDE E AIUTI VISIVI LUMINOSI (AVL) – € 5.500.000,00

Miglioramento dei livelli di sicurezza relativ i alla movimentazione degli aeromobili ed all’utilizzo delle piste e piazzali.

L’intervento prevede la riqualifica delle pavimentazioni della pista principale e delle aree destinate alla sosta degli aeromobili, con relativo adeguamento degli AVL .

. Aiuti visivi luminosi ( AVL ) si intendono tutte quelle apparecchiature che concorrono al funzionamento delle luci dell’area di movimento di un aeroporto: dette luci servono al pilota dell’aeromobile per avere le opportune informazioni visive, necessarie durante le fasi di decollo, atterraggio e movimento a terra degli aeromobili.

( ) si intendono tutte quelle apparecchiature che concorrono al funzionamento delle luci dell’area di movimento di un aeroporto: dette luci servono al pilota dell’aeromobile per avere le opportune informazioni visive, necessarie durante le fasi di decollo, atterraggio e movimento a terra degli aeromobili. Si prevede la sostituzione del tappetino di usura della pista principale (ultimo intervento 2004), della pista secondaria, di alcune aree di sosta aeromobili, la rimozione di un helipad e l’adeguamento degli ausili visivi correlati (marketing, light, signage).

Completa sostituzione delle lampade esistenti. Messa in opera di segnali a tecnologia LED (luci e tabelle). Le lavorazioni definiranno un economia gestionale e una maggiore sicurezza per la significativa visibilità dei segnali e la nitidezza dei lavori.

DEMOLIZIONI DI RUDERI E MANUFATTI PERICOLOSI E RIQUALIFICA DELLE AREE DI PERTINENZA –€ 3.000.000,00

L’intervento prevede la demolizione e successiva riqualifica di aree in zona airside comprese (principalmente) tra il Varco Doganale e la palazzina SACAL, lungo la recinzione perimetrale prospiciente via Ravagnese Inferiore. Altri manufatti sono dislocati in altre aree del sedime aerooortuale.

Abbattimento dei manufatti ammalorati/fatiscenti e sistemazione e messa in sicurezza dell ‘area di risulta.

Già oggetto di valutazioni preliminari in sede di conversione del certificato di operatore aeroportuale ai sensi del REG EU 139/2014.

ADEGUAMENTO VIABILITÀ LATO CITTÀ E NUOVO PARCHEGGIO ENTI DI STATO – € 1.500.000,00

L’intervento prevede la messa in sicurezza dell’area ex cantiere aerostazione e la costruzione in situ di un nuovo parcheggio per Enti di Stato, adeguando al contempo la viabilità complessiva land’ìide, anche al fine di garantire corretti livelli di

Abbattimento di manufatti fatiscenti, costruzione di muro di contenimento e creazione nuovo Sistemazione sede stradale fronte aerostazione.

L’area, già destinata all’ampliamento dell’aerostazione avviato dalprecedente gestore, è libera ed utilizzabile e consentirebbe di separare il parcheggio Enti di Stato da quello operatori, attualmente presente presso varco

ADEGUAMENTO SALA IMBARCHI E APPARATI DI CONTROLLO PASSEGGERI BAGAGLI – € 2.000.000,00 € FSC 2014–2020

L’intervento prevede l’ampliamento dell’area destinata agli imbarchi passeggeri al fine di completare la sistemazione dell’area assegnata ai controlli di sicurezza, secondo il progetto già avviato nel 2019. Questo al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli di sicurezza, aumentando al contempo le linee destinate ai controlli passeggeri.

Installazione di un manufatto prefabbricato di circa 800mq, in cui spostare parte delle aree di imbarco ed ampliamento, nel manufatto esistente, delle aree destinate ai controlli di sicurezza, ivi inclusi uffici di Enti di Stato.

Il progetto è stato già avviato con il trasferimento dal piano superiore dei sistemi (apparati RX e portali magnetici) destinati al controllo di passeggeri e bagaglio a mano.

INTERVENTI PER LA SICUREZZA AL VOLO ED IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO – € 1.500.000,00

Le opere previste per la sicurezza ed il controllo del traffico aereo sono le opere necessarie per la risoluzione delle diverse Deviazioni dette DAAD (deviation acceptance and action document) allegate al Certificato di certificazione rilasciato da ENAC ai sensi del REG EU 139/2014.

Si tratta di una serie di interventi richiesti da ENAC per progressivamente riallineare le infrastrutture airside esistenti a Reggio Calabria alle nuove normative europee sulla certificazione di aerodromo.

Adeguamento di alcuni specifichi sotto-sistemi aeroportuali (area di manovra e area di movimento) ai requisiti di sicurezza del Reg EU 139/2014.

RIQUALIFICA IMPIANTI CONTROLLO E SMISTAMENTO BAGAGLI DA STIVA – € 1.500.000,00

L’intervento previsto tiene conto dei nuovi requisiti di sicurezza relativamente ai controlli dei bagagli da stiva; le nuove normativa europee richiedono infatti l’istallazione di sistemi EDS (explosives detection system) a partire dal settembre 2020, istallazione che in molti casi (Reggio incluso) richiederà l’adeguamento dcl sistema di smistamento dei bagagli (Baggage Handlìnf {System -BHS).

Si tratta di una serie di interventi atti a consentire l’istallazione di una nuova macchina EDS in linea con il BHS esistente, che dovrà essere necessariamente adeguato per garantire la piena funzionalità dell’E

Intervento reso obbligatorio dalle nuove nonne europee, quali il REG EU 1087/2011, in tema di sicurezza aeronautica (AVSEC).

Adeguamento del dispositivo dei controlli di sicurezza

SISTEMI ANTINTRUSIONE PERIMETRALE E PROTEZIONE DA DRONI – € 2.000.000,00