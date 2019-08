Il progetto di estensione di Monaco nel Mediterraneo: 6 ettari di ville e appartamenti lussuosi sottratti al mare [GALLERY]

Il paesaggio del Principato di Monaco sta per cambiare progressivamente con i lavori di estensione in mare del quartiere Anse du Portier. Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza prima di poter passeggiare nel futuro quartiere ecologico di 6 ettari: la consegna dovrebbe avvenire nel 2025. Entro tale data, 18 cassoni alti 26 metri e da 10.000 tonnellate ciascuno e 22.000 tonnellate una volta zavorrati, dovranno costituire una diga di protezione dalle onde alte, 9 metri al di sopra del livello del mare. Quando saranno riempiti di sabbia proveniente dalla Sicilia, potrà essere posto il suolo artificiale e potrà iniziare la costruzione di immobili e ville.

Con i suoi viali alberati e le sue acque mediterranee blu intenso, la città-stato più piccola del mondo dopo il Vaticano attrae i ricchi da decenni ormai, tra cui anche il campione di Formula 1 Lewis Hamilton e la star del tennis Novak Djokovic. Quasi un terzo dei suoi residenti sono milionari attratti dalla sua politica fiscale indulgente (l’imposta sul reddito è stata abolita nel 1869). Si stima che il 70% della sua popolazione sia di origine straniera, mentre solo 10.000 residenti sono veri e propri monegaschi. Ma c’è poco spazio per altre persone nell’area.

Il Principato noto per la sua famiglia reale e il casinò ha attualmente una superficie di circa 200 ettari, dei quali quasi 100 sono stati recuperati dal mare negli anni passati sotto il Principe Ranieri III, soprannominato il “principe costruttore”. Dando continuità alla tradizione, il figlio, il Principe Alberto II, attualmente regnante, ha dato il via libera per un nuovo “progetto di estensione urbana al largo” che presenterà diversi blocchi di lussuosi appartamenti che ospiteranno fino a 1.000 residenti, un parco da un ettaro, strutture pubbliche, un parcheggio pubblico, una marina con banchine pedonali, un parco paesaggistico, un lungomare e un giardino giapponese. Avrà anche un piccolo porto.

L’Anse du Portier è progettato per adattarsi al paesaggio costiero per rispettare il flusso d’acqua vicino alla costa. “Abbiamo voluto dargli una forma curva in modo che non fosse un ostacolo alle correnti marine che ossigenano il mare”, ha detto Denis Valode di Valode & Pistre, che fa parte di un team di architetti che lavora al progetto. Secondo Bouygues Travaux Publics, la compagnia che guida la costruzione, la qualità dell’acqua è rigorosamente monitorata da un team di scienziati indipendenti per tutta la costruzione. Nonostante sia un’estensione completamente artificiale, Valode dice che il piano è quello di installare un paesaggio mediterraneo con alti pini e altra vegetazione autoctona per “dare la sensazione che gli edifici siano immersi in un ambiente naturale”.

Grandi balconi proteggeranno gli edifici dal sole in estate e aiuteranno a recuperare il calore in inverno, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Il 40% del fabbisogno energetico del quartiere sarà fornito da pannelli solari e pompe che utilizzano l’acqua marina per riscaldare e raffreddare gli edifici. Ogni appartamento si estenderà per 400m², mentre le case singole misureranno circa 1.000m².

Entro la fine del 2019, dovrà essere completato il lavoro con i cassoni. Per metà del 2020, è prevista la realizzazione della piattaforma da 6 ettari nelle acque del Mediterraneo e l’inizio dei lavori del nuovo quartiere. Nel 2022 dovrebbero essere completate le ville e nel 2024 il porto e l’estensione del Grimaldi Forum. Come detto, nel 2025 è previsto il completamente di tutti i lavori e la fine del progetto.

Ma gli ambientalisti e alcuni scienziati hanno avvisato che il progetto danneggerà la rara e fragile vita marina. Alexandre Meinesz, biologo dell’Università di Nizza Sophia Antipolis, ha dichiarato che il piccolo tratto di acque poco profonde davanti alla costa è un “vero vivaio con 500 tipi di alghe marine e migliaia di organismi marini e piccoli pesci. Coprire questi fondali poco profondi ridurrà la biodiversità”, ha detto, aggiungendo che Monaco ha già distrutto l’80% dei suoi fondali marini fino a 10 metri di profondità nei precedenti progetti di estensione in mare.

Ma il principato e i costruttori insistono affinché venga compiuto qualsiasi sforzo per ridurre l’impatto ambientale del progetto sulla vita marina, come creare scogliere artificiali e ricollocare 47 Pinna nobilis in una vicina riserva marina. Il Principe, che guida un’auto elettrica e che ha visitato il Polo Nord per misurare gli effetti del riscaldamento globale, aveva detto in precedenza che voleva che il progetto fosse una “vetrina ecologica” che potesse essere presa ad esempio dal mondo. Il principato non spenderà un centesimo per il progetto (dal valore di 2 miliardi di euro), ma riceverà una certa somma di denaro per la concessione e sarà proprietario di edifici pubblici sul nuovo sito dal valore stimato in 500 milioni di euro.

La topografia dell’estensione rifletterà lo sviluppo di Monaco con le strutture che gradualmente saranno più alte, dalle basse ville agli imponenti edifici, riprendendo l’evoluzione del principato da paradiso di pescatori a lussuosa località di villeggiatura, ha spiegato Valode.