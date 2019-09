Protezione Civile: i piloti del “Rescue Drones Network” si formano all’ENAV ACADEMY

Mercoledì scorso una trentina di piloti SAPR di Rescue Drones Network hanno partecipato ad un’intesa giornata di formazione presso l’ENAV Academy di Forlì che è un centro di eccellenza nazionale ed internazionale per la formazione e l’addestramento in ambito Air Traffic Management.

L’evento è stato programmato anche grazie al fatto che il neo Presidente di RDN. Gianluigi Bo, dopo un passato da controllore del traffico aereo, è diventato formatore proprio presso il centro di forlivese.

I corsisti sono stati ricevuti nella nuovissima sede da Fabio Olivetti, Head of Training Centre e da Fiorenza Mazzotti, Airport Training,.che hanno sottolineato l’importanza di momenti di formazione di livello specialistico per gli operatori di SAPR che necessariamente dovranno sempre più integrarsi anche culturalmente con il mondo manned. “La collaborazione tra RDN ed ENAV – hanno concluso – andrà sviluppata nel tempo e per questo il nostro centro metterà a disposizione dei piloti dell’Associazione il grande know-how acquisito negli anni non solo in Italia”.

La mattinata è stata impegnata prima con il modulo relativo alle radio-telecomunicazioni ed alla fonia aeronautica, tenuto proprio da Guianluigi Bo che poi è passato al ripasso sulla classificazione dello spazio aereo proprio in funzione della presenza dei SAPR. Con il secondo modulo, tenuto da Cristian Nativi, controllare del traffico aereo e consigliere nonché responsabile dei progetti internazionali di RDN, è stata illustrata la piattaforma RDN OPS! che una software house specializzata nel mondo aeronautico sta sviluppando appositamente per l’associazione di soccorso, su specifiche della Direzione Operazioni in capo a Gian Francesco Tiramani.

Terminata la sessione mattutina i volontari di RDN hanno potuto visitare i simulatori che utilizzano i controllori di volo sia per la gestione radar che per l’addestramento sulla gestione in torre di controllo.

Il pomeriggio è stato tutto dedicato alla piattaforma DroneRules Pro, il portale europeo destinato ad informare operatori e piloti su leggi e regolamenti relativi ai droni applicabili in tutta l’UE, in Norvegia e in Svizzera per prevenire problemi, o peggio, contenziosi legali.

Rescue Drones Network è stato scelto come realtà italiana per testare la nuova piattaforma europea destinata a gestire la questione della tutela dei dati personali: dopo l’illustrazione dei responsabili della piattaforma e dei ricercatori dell’Università di Udine, i Volontari di RDN hanno partecipato alla fase di test online del corso su “Droni e privacy”, fornendo importanti suggerimenti per il miglioramento della piattaforma stessa.

L’iniziativa in questione fa parte del corposo progetto di RDN ACADEMY, testo a formare sia i Piloti di SAPR ma anche le figure impiegate parallelamente, che opereranno nelle attività di soccorso, laddove – infatti – non può essere sufficiente la sola preparazione generica dei piloti di droni.