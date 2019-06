“PuliAmo” Torino, cittadini in strada con le scope per pulire la città

Armate di scope e palette circa 200 persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato questa mattina a ‘Puliamo Torino’, iniziativa nata da un gruppo di cittadini, tra cui residenti e commercianti del centro citta’, per dimostrare che “una citta’ pulita e accogliente e’ possibile”. Durante la manifestazione sono stati stati ripuliti alcuni portici di via Roma e le vie limitrofe, lavando le colonne e raccogliendo sigarette dalle grate. “Puliamo Torino è orgogliosa di questo primo grande passo, frutto di un lavoro di squadra e dell’amore per la propria città”, sottolineano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa che precisano: “non siamo volontari, ma cittadini consapevoli di un problema che hanno deciso di fare qualcosa di concreto.Chiediamo un centro vivo e decoroso che torni ad essere il biglietto da visita di Torino. E un diritto di chi ci abita e di chi ci lavora”. “Quello che e’ stato fatto questa mattina è solo l’inizio, ora tutti insieme dobbiamo dare seguito all’iniziativa non soltanto evidenziando criticità e problemi ma anche proponendo soluzioni”, concludono.