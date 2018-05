Si avvia verso la conclusione la quarta edizione di “MonteNapoleone Yacht Club”, un successo annucciato

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Fino a domenica lungo via Montenapoleone la mostra open-air “Italy Rules The Waves”, organizzata da MonteNapoleone District, fa da sfondo alle anteprime dei più rinomati cantieri nautici del panorama internazionale esposti in alcune fra le più prestigiose boutique della via. Forte di una consolidata e storica partnership con l’associazione, Audi è presente all’evento con la tecnologia mild-hybrid a testimonianza dell’impegno del brand per una mobilità sostenibile.

Domenica 20 maggio 2018 si conclude la quarta edizione di MonteNapoleone Yacht Club che vede alcune tra le più prestigiose boutique di via MonteNapoleone esporre, in anteprima, gli ultimi progetti dei più rinomati cantieri nautici e yacht club del panorama internazionale attraverso modellini in scala, disegni, fotografie e video. La kermesse, sostenuta da Audi, Nautica Italiana, Valverde e da Borsa Italiana in veste di partner istituzionale, contempla anche la mostra “Italy Rules The Waves” realizzata open air in via Montenapoleone. Si è invece tenuta con successo mercoledì 16 la tavola rotonda dal titolo “L’Avanguardia italiana: design, industria e sostenibilità nella nautica”, un tema di attualità, vista la spinta sempre più forte dei consumatori e della stessa industria che ha preso coscienza e si sta attivando per assecondare questa nuova tendenza che porta gli armatori, anche di grandi e costose unità, a esprimere la volontà a ridurre i consumi. Ospiti d’onore della mattinata i due grandi skipper italiani, protagonisti delle regate più importanti: Max Sirena skipper di Luna Rossa e Giovanni Soldini attualmente impegnato con il trimarano Maserati Multi 70 per la conquista di una serie di record in percorsi attorno al mondo.

Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District e ideatore dell’evento, ha affermato: “La quarta edizione della manifestazione è stato un successo annunciato, perché un evento come MonteNapoleone Yacht Club coinvolge gli appassionati nel modo più appropriato nonostante si svolga lontano dal mare. Quest’anno ha anche avuto il pregio di contribuire a sensibilizzare ulteriormente l’audience al tema dell’ambiente marino grazie alla tavola rotonda nella quale abbiamo coinvolto figure di spicco in diversi ambiti. Siamo dunque molto soddisfatti dell’alto livello di apprezzamento dei brand, dei cantieri coinvolti e dei loro ospiti, per il fatto ci ha consentito di sottolineare anche il ruolo della nautica italiana nello stretto legame tra design, industria e sostenibilità”.

La mostra “Italy Rules The Waves”, organizzata in collaborazione con la rivista internazionale Boat International, in occasione della celebrazione dei suoi trentacinque anni, racconta al pubblico le barche iconiche realizzate da cantieri e designer italiani nelle ultime stagioni. Curata da Antonio Vettese, è un percorso attraverso il Made in Italy che, in crescita continua, fa scuola in tutto il mondo per stile, design e qualità. Le idee e le avanguardie di cantieri, armatori e designer italiani hanno spinto lo yachting verso una evoluzione stilistica superando e integrando con nuove idee la tradizione.

Forte di una consolidata e storica partnership con il MonteNapoleone District, il marchio dei quattro anelli esporrà le nuove Audi A8 e Audi A7 Sportback, icone stilistiche del brand, dotate dell’innovativa tecnologia mild-hybrid a testimonianza dell’attenzione con cui percorre tutte le vie che conducono alla mobilità sostenibile, senza scendere a compromessi con le prestazioni.

L’iniziativa “MonteNapoleone Yacht Club” rientra tra gli scopi principali di MonteNapoleone District che organizza, pianifica e attua eventi culturali, benefici e commerciali nell’interesse dei suoi associati – oltre centocinquanta Global Luxury Brand presenti nelle vie Montenapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso e Bagutta – e di quanti amano un’esperienza unica.

Oltre alla presenza dell’ASSOCIAZIONE NAUTICA ITALIANA, gli abbinamenti Boutique/Cantiere sono:

ACQUA DI PARMA – ITALIAN ADVANCED YACHTS

BREGUET – CCN

BRUNELLO CUCINELLI – ARCADIA YACHTS

COACH – VSY

DAMIANI – AZIMUT YACHTS

DOLCE&GABBANA – RIVA

ERMENEGILDO ZEGNA – MASERATI MULTI70

FALCONERI – CANTIERE DEL PARDO

FENDI CASA – DYNAMIQ

GIUSEPPE ZANOTTI – COLUMBUS YACHTS

ILLY CAFFE’ – AMER YACHTS

ITALIA INDEPENDENT – AMER YACHTS

IWC – FINCANTIERI

LARUSMIANI – BENETTI YACHTS

LOUIS VUITTON – ISA YACHTS

MONCLER – PERINI NAVI

OMEGA – VOLVO OCEAN RACE

PANERAI – BAGLIETTO

PAUL & SHARK – MONTE CARLO YACHTS

PHILIPP PLEIN – TENDERS.TOYS

POMELLATO – MYLIUS YACHTS

RUBINACCI – APREAMARE

SALVINI – PIRELLI TECNORIB

SANTONI – FERRETTI YACHTS

SERGIO ROSSI – CANTIERE DELLE MARCHE

SOLOBLU – CANTIERI ESTENSI

VENINI – WOODEN BOATS

VHERNIER – RIBELLE