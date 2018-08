Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria, “44 persone coinvolte e 10 morti”: ecco chi sono le vittime, aggiornamenti LIVE [GALLERY]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sono 10 le vittime della tragedia delle Gole del Raganello, nel parco del Pollino, a Civita di Castrovillari in provincia di Cosenza, in Calabria: si tratta di escursionisti travolti da un’improvvisa onda di piena del torrente nel pomeriggio di ieri.

“I 3 che temevamo dispersi sono stati trovati in altro luogo e quindi abbiamo sciolto anche questo dubbio“, ha spiegato a Sky TG24 il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. “Abbiamo complessivamente 44 persone coinvolte, 23 sono state salvate per opera dei vigili del fuoco in particolare, e devo ringraziarli fino in fondo, senza riportare ferite significative, 11 sono feriti e quindi ricoverati e 10 ci hanno lasciato“.

Vigili del fuoco e Soccorso alpino hanno avviato l’ultima ispezione del torrente per fugare qualsiasi dubbio sulla presenza di eventuali altri dispersi non presenti negli elenchi ufficiali.

La verifica riguarda un tratto di torrente posto un km a monte del Ponte del Diavolo ed il tratto che dallo stesso punto conduce al mare.

Le ricerche vengono condotte in acqua.

Lo scopo è chiudere la verifica prima del pomeriggio, quando sul Pollino è previsto un peggioramento delle condizioni meteo che potrebbe mettere a rischio anche gli stessi soccorritori. Alle ricerche partecipano una trentina di vigili del fuoco – erano una sessantina fino a stamani – mentre l’elicottero del Corpo ha sorvolato in mattinata la zona e poi si è allontanato.

L’elenco ufficioso delle vittime

Le 10 vittime finora recuperate sono originarie di 5 Regioni (Puglia, Lombardia, Campania, Lazio e Calabria): ecco l’elenco ufficioso, in attesa di conferma dalle autorità.

Paola Romagnoli, 1963, Bergamo; Antonio de Rasis, 1986, Trebisacce (Cosenza); Gianfranco Fumarola, 1975, Martina Franca (Taranto); Maria Immacolata Marrazzo, 1975, Ercolano (Napoli); Carmela Tammaro, 1977, Napoli; Antonio Santopaolo, 1974, Napoli; Miriam Mezzolla, 1991, Taranto; Carlo Maurici, 1983, Roma; Valentina Venditti, 1984, Roma; Claudia Giampietro, 1987, Conversano (Bari).

Sono stati ritrovati vivi i tre dispersi dopo l’ondata di piena che ha attraversato il torrente Raganello nel parco del Pollino a Civita di Castrovillari in provincia di Cosenza (Calabria). I tre si trovavano in un’altra zona a Colle dell’Impiso, in provincia di Potenza in Basilicata.