Raro tornado in Nuova Zelanda: l’enorme vortice ha lasciato sbalorditi i residenti [FOTO e VIDEO]

Raro tornado in Nuova Zelanda! L’evento, che si sarebbe verificato nella regione di Canterbury, Isola del Sud, ha capovolto le attrezzature agricole e lasciato di sasso i residenti. Un agricoltore ha riportato che il tornado ha rovesciato due irrigatori e ha spostato due falciatrici quando ha colpito la sua proprietà prima di dissolversi.

James Busby ha raccontato che era in giardino, a Mitcham, a nord di Ashburton, quando ha visto il movimento del tornado in una fattoria vicina, sollevando detriti, legno e qualsiasi cosa incontrasse sul suo cammino. “Era un’enorme nube ad imbuto, davvero grande, non ho mai visto niente di simile in Nuova Zelanda prima d’ora, circa 40-50m d’ampiezza. Sembrava che avesse colpito la proprietà, quindi spero che stiano tutti bene. È stato davvero improvviso, il cielo è diventato tutto scuro ed è arrivato il tornado, poi all’improvviso era tutto finito e si è dissipato mentre si muoveva verso il mare”.

Kat Beckett era al volante a nord di Ashburton quando ha visto l’enorme tornado vorticare nel bel mezzo di un campo. Non sembrava essere in rotta verso un animale o qualche proprietà ma “si muoveva velocemente”. Crede che avesse un’altezza di almeno 100-150 metri. “Non ho mai visto niente di simile prima, soprattutto non in questo periodo dell’anno. Mai”, ha raccontato. Lily Tworogal stava viaggiando verso Christchurch con la famiglia quando si è imbattuta nel tornado: “Prima era un vortice di polvere e poi è diventato sempre più grande”.

Brian Mercer, meteorologo del MetService, ha dichiarato che circa 5-6 persone li abbiano contattati per il tornado. L’aria fredda stava salendo da sud e si è mescolata con i venti da nord-ovest, creando un moto vorticoso nei venti che può dare origine ad un tornado, ha spiegato. “Possono verificarsi, ma sono abbastanza rari”, ha aggiunto. Il paesaggio della Nuova Zelanda non ha le grandi pianure aperte di altre zone del mondo, il che significa che i tornado che potrebbero verificarsi non durano a lungo.

