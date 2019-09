Record di immersione a 96 anni: veterano della II Guerra Mondiale è il sub più anziano del mondo [FOTO]

Un uomo di 96 anni ha festeggiato il suo compleanno battendo il suo stesso record come sub più anziano del mondo per il terzo anno di fila, immergendosi ad una profondità equivalente all’altezza di un edificio di 15 piani per esplorare un relitto al largo di Cipro. Ray Woolley, veterano della Seconda Guerra Mondiale, ha compiuto 96 anni il 28 agosto e si è immerso ad una profondità di 42,4 metri per 48 minuti. Ha così battuto il suo record precedente di 40,6 metri per 44 minuti.

“È proprio incredibile. Mi immergo da 59 anni e queste sono le immersioni che ricordi perché ci sono così tanti sub con te”, ha detto Woolley degli altri 47 sub che hanno nuotato insieme a lui. “Se posso ancora immergermi e i miei compagni sono disponibili ad immergersi con me, spero di poterlo fare di nuovo il prossimo anno”, ha detto l’uomo a Reuters dopo l’evento organizzato dal comune di Larnaca e dall’ente del turismo della città.

Woolley, che vive a Cipro, è stato un operatore radio durante la Seconda Guerra Mondiale. È originario di Port Sunlight, nell’Inghilterra nordoccidentale. La Zenobia, una nave cargo carica di camion affondata al largo di Larnaca nel 1980, è un popolare sito di immersione. Le immagini, contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, mostrano Woolley e altri sub sedere sullo scafo della nave affondata mentre pesci e qualche tartaruga nuotano vicino a loro.

“Mi rifiuto di accettare il fatto che sto invecchiando”, dice Woolley nel trailer di “Life Begins at 90”, un film documentario sulla sua vita e sulla sua passione per le immersioni che sarà proiettato al festival del film della Bosnia Erzegovina questo mese. Il film, girato a Cipro, ha vinto una serie di premi ai festival internazionali.