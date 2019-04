Reggio Calabria: frana mette a rischio acquedotto, “migliaia di persone rischiano di rimanere senz’acqua”

“Una consistente frana ha compromesso lo schema acquedottistico regionale “Anguilla 2” al servizio del Comune di Rosarno“: lo ha comunicato Sorical alla Protezione Civile Regionale e all’ufficio Difesa del Suolo della Città Metropolitana.

La frana, ricadente nel Comune di Laureana di Borrello, “ha scoperto la condotta e senza un intervento rischia di spezzarsi e lasciare senza acqua migliaia di persone a Rosarno. A causare la frana – secondo i tecnici della Sorical – incauti sbancamenti e scaturigini che impregnando il terreno sabbioso l’hanno fatto scivolare a valle, ostruendo il corso del fiume e formando un pericoloso ‘laghetto’.”

Sorical ha dovuto “ridurre la portata dell’acquedotto “Anguilla 2”, aumentando l’erogazione degli schemi Alaco e Petrace in attesa della posa di un nuovo tratto di condotta con un percorso alternativo. Al fine di evitare ulteriori danni, i tecnici della Sorical “hanno chiesto alla Protezione Civile e alla Città Metropolitana di adoperarsi per eliminare il tappo e far defluire correttamente l’acqua del Torrente Anguilla.“