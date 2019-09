Reggio Calabria,cane precipita in un pozzo per oltre 30 metri: salvato da un eroico sommozzatore [FOTO]

Nella mattinata di oggi alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria è giunta la richiesta d’intervento fatta da una persona che sentiva abbaiare un cane all’interno di un pozzo in via San Giuseppe diramazione due muri. Dalla sala operativa è stata inviata sul posto una squadra SAF con i sommozzatori.

I Vigili del Fuoco attuando una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno calato un sommozzatore all’interno del pozzo per una profondità di 30 metri.

Giunto sul fondo il sommozzatore ha recuperato il cane imbracandolo e portandolo, sebbene provato, in salvo.