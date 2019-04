Regno Unito: esplosione in acciaieria a Port Talbot [GALLERY]

Un’esplosione accidentale si è verificata oggi, prima dell’alba, nella fabbrica siderurgica britannica di Port Talbot, in Galles, in seguito a un incendio sprigionatosi su un vagone usato per il trasporto di metallo fuso: lo hanno reso noto fonti dei servizi di emergenza locale, precisando che due operai sono rimasti ustionati, ma non in modo grave.

La direzione dell’impianto – il principale stabilimento per la produzione di acciaio nel Regno Unito – ha precisato che entrambi gli operai sono stati già dimessi e che sono in corso indagini per “stabilire le cause dell’incidente e minimizzare l’impatto sulla produzione“.