La ricerca innovativa di Milano-Bicocca illumina il Salone del mobile 2019 [GALLERY]

Un materiale innovativo che permette la diffusione e la modifica cromatica della luce in tutte le direzioni, in anteprima al Salone del mobile 2019. È la novità della ricerca targata Bicocca che, grazie alla partnership con Vesta Design, si presenta sotto forma di oggetti d’arredamento funzionali e ad alto impatto tecnologico e visuale.

Il nuovo materiale è stato sviluppato da Graftonica, spin off di Milano-Bicocca nato nel 2015, guidata da Alberto Bianchi, amministratore unico. La ricerca è stata condotta insieme ai soci e collaboratori Michele Mauri, assegnista di ricerca e Roberto Simonutti, professore di chimica industriale di Milano-Bicocca, che si occupano principalmente degli aspetti tecnico-scientifici.

Si tratta di un liquido concentrato di nanoparticelle opportunamente modificate in modo da unirsi senza imperfezioni a materie di plastiche trasparenti – come ad esempio il polimetilmetacrilato, commercialmente chiamato Plexiglas. Questo permette la diffusione e la modifica cromatica della luce in tutte le direzioni, con un effetto luminoso che varia in base all’intensità e colore della luce e alla quantità di nanoparticelle presenti.

Le applicazioni del materiale sono sia nel settore del design e illuminotecnica sia nel settore espositivo e di allestimento, ma anche nella sicurezza.

Graftonica studia, produce e commercializza additivi nanometrici rendendoli compatibili per materiali plastici e gommosi. Questi additivi migliorano le performance dei prodotti polimerici, rendendoli competitivi anche in settori attualmente riservati ad altre classi di materiali, e permettendo applicazioni innovative. Inoltre, l’unione di diversi effetti in un solo processo produttivo riduce tempi e costi di processo, permettendo maggiori prestazioni e applicazioni.

«La sfida tecnico-scientifica – dice Alberto Bianchi, amministratore di Graftonica – è stata quella di passare da esperimenti di laboratorio ad una produzione industriale. Una cosa è fare piccole quantità di prodotto per validare una tecnologia, altra cosa è sottostare alle esigenze di mercato. Non è sufficiente aumentare gli investimenti, ma bisogna anche riprogettare i metodi produttivi. La commercializzazione di questo materiale ci permetterà di finanziare lo sviluppo di molte altre idee che abbiamo in cantiere e che riguardano anche i settori dell’auto e del packaging».