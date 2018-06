“Per l’Abruzzo – annuncia il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, Sovrintendente all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – sono previsti interventi per 14.439.920 euro che, sommati ai precedenti, tocca la cifra complessiva di 55 milioni.

Con nota del 25 maggio scorso il Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso il 4° stralcio del programma degli interventi per il ripristino della viabilità nei territori colpiti dal sisma 2016/2017.

Ricostruzione post sisma, previsti nuovi interventi per 14.5 milioni di euro

