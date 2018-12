Rieti, esplosione in via Salaria: per 7 feriti ustione tra il 35% e il 50% del corpo [GALLERY]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

“Al Centro grandi ustioni dell’Ospedale Sant’Eugenio in questo momento si trovano ricoverati in prognosi riservata 7 feriti nell’incendio divampato nella stazione di servizio sulla via Salaria che sono stati trasportati in elisoccorso e con mezzi dell’Ares 118. I pazienti hanno tutti ustioni tra il 35% e il 50% del corpo. La situazione piu’ complicata e’ quella di una giovane paziente che oltre alle ustioni ha riportato un trauma da schiacciamento”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, uscendo dall’ospedale Sant’Eugenio dove, accompagnato dal direttore generale della Asl Roma 2, Flori Degrassi, ha visitato i feriti per verificare la situazione assistenziale. Era presente il primario del reparto Paolo Palombo.

“Il Centro ustioni del Sant’Eugenio e’ un’eccellenza del Sistema sanitario regionale e nazionale – spiega l’assessore – nel solo 2018 ha gia’ trattato 115 pazienti gravi e gravissimi. Il personale altamente qualificato e’ rimasto in servizio e sono stati richiamati quelli in reperibilita’ per garantire la massima assistenza ai pazienti che sono costantemente monitorati e gia’ nei prossimi giorni saranno sottoposti ad interventi di trapianto di pelle. Voglio rivolgere un ringraziamento agli operatori sanitari che con grande professionalita’ e spirito di attaccamento stanno assistendo nel migliore dei modi i feriti”.