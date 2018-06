Rinnovabili: il modulo fotovoltaico PANASONIC HIT® N330 si rifà il trucco

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Per garantire all’utente finale un prodotto sempre più di qualità e dalle alte prestazioni, Panasonic Solar interviene nel miglioramento di ogni dettaglio dei suoi pannelli fotovoltaici HIT®.Tra questi miglioramenti, anche il rafforzamento della cornice del modulo N330 (disponibile anche per la versione 325W) che viene portata da 35 a 40 millimetri, rendendola così più resistente a carichi di vento e neve fino a 5.400 Pa. «Invece di seguire l’andamento del mercato e ridurre lo spessore della cornice per risparmiare sui costi, abbiamo deciso di renderla più spessa, lasciando il prezzo invariato» afferma Daniel Roca, Senior Business Development di Panasonic Eco Solutions Europe.Il modulo solare HIT® N330 / N325 (VBHN330SJ53 / VBHN325SJ53) è il pannello più potente della serie HIT® di Panasonic con una potenza di 330 W e un’efficienza del modulo del 19,7%. Con una lunghezza inferiore a 160 cm, ha anche una maggiore potenza in uscita rispetto a un modulo solare standard da 60 celle di dimensioni simili, pari a 265 watt.

Grazie alla cornice rinforzata del modulo, il carico meccanico (ovvero la capacità di sopportare elevate quantità di neve o forte vento) aumenta in modo significativo rispetto alla capacità di carico precedentemente garantita di 2.400 Pa, così come aumenta anche l’aderenza del pannello.Inoltre, tutti i moduli HIT® presentano il sistema Panasonic di drenaggio dell’acqua agli angoli della cornice, che evita i depositi facendo scivolare l’acqua dal vetro del modulo, migliorandone l’autopulizia. In questo modo vengono garantite anche le prestazioni a lungo termine grazie alla riduzione dell’inquinamento e dell’accumulo di polvere. Il modulo HIT® N330 permette anche il montaggio delle staffe, e quindi l’installazione, sui lati più corti.

Anche il pannello all black HIT® Kuro, disponibile da giugno, è realizzato con la cornice da 40 mm di spessore e lo speciale sistema di drenaggio dell’acqua: «Questo dimostra che Panasonic punta ad estendere a tutti i suoi moduli ad alte prestazioni le migliori strategie di qualità, per aumentarne l’efficienza» conclude ancora Daniel Roca.Dal primo giugno 2018, la garanzia di rendimento lineare a 25 anni con prestazioni garantite dell’86,2% dopo 25 anni, è stata estesa anche al modulo HIT® N330. La regolare garanzia del prodotto di 15 anni può essere estesa a 25 anni registrandosi gratuitamente su www.eu-solar.panasonic.net.