Si risveglia il vulcano Raikoke in Russia: pennacchio di cenere nella stratosfera, spettacolari FOTO dallo spazio

È positivo che Raikoke, che fa parte delle Isole Curili tra Russia e Giappone, non sia abitata. A differenza dei suoi compagni perennemente attivi sulla Penisola della Kamchatka, il vulcano Raikoke erutta raramente. La piccola isola dalla forma ovale era esplosa le ultime volte nel 1924 e nel 1778 ma ora si è ripetuta e la vista dallo spazio è semplicemente spettacolare. Il periodo di quiescenza è terminato intorno alle 4 del mattino del 22 giugno scorso, quando un enorme pennacchio di cenere e gas vulcanici si è sollevato dal suo cratere ampio 700 metri. Diversi satelliti e gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno osservato lo spesso pennacchio sollevarsi e poi diffondersi verso est dopo essere entrato nella circolazione di una tempesta nel Pacifico settentrionale, come mostrato le spettacolari immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

La mattina del 22 giugno, gli astronauti hanno scattato una foto del pennacchio vulcanico che si alzava in una stretta colonna per poi allargarsi in una parte nota come regione ombrello. In quest’area, la densità del pennacchio e l’aria circostante si eguagliano e il pennacchio smette di sollevarsi. L’anello di nubi alla base della colonna sembra essere vapore acqueo, spiega l’Earth Observatory della NASA.

Anche il Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) del satellite Terra della NASA e il Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) del satellite Suomi NPP hanno catturato delle immagini dell’eruzione. Dopo un iniziale aumento dell’attività che ha incluso diversi impulsi esplosivi, l’attività è diminuita e forti venti hanno sparso la cenere sul Pacifico. Il giorno successivo, solo un debole residuo di cenere era visibile al MODIS.

Poiché la cenere contiene frammenti di roccia e vetro vulcanico, rappresenta un grande pericolo per gli aerei. I Volcanic Ash Advisory Center di Tokyo e Anchorage hanno tracciato attentamente il pennacchio e diramato diverse note per i piloti degli aerei, indicando che la cenere aveva raggiunto un’altitudine di 13km. Nel frattempo, i dati del satellite CALIPSO indicano che parti del pennacchio potrebbero aver raggiunto i 17km. Oltre a tracciare la cenere, i sensori dei satelliti possono anche tracciare i movimenti dei gas vulcanici. In questo caso, Raikoke ha prodotto un pennacchio concentrato di diossido di zolfo che si è separato dalla cenere e ha vorticato sul nord del Pacifico mentre il pennacchio interagiva con la tempesta.

“I dati dei radiosondaggi dall’area indicano un’altitudine in tropopausa di circa 11km, quindi altitudini di 13-17km suggeriscono che la nube dell’eruzione è prevalentemente nella stratosfera. La persistenza di grandi quantità di diossido di zolfo negli ultimi due giorni indica anche un’iniezione stratosferica”, ha spiegato Simon Cann, vulcanologo del Michigan Tech. I vulcanologi osservano attentamente i pennacchi che raggiungono la stratosfera perché tendono a rimanere in aria più a lungo di quelli che rimangono all’interno della troposfera. Ecco perché i pennacchi che raggiungono la stratosfera solitamente hanno i più grandi effetti sul clima.