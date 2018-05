Roccaporena, il paese natale di Santa Rita [GALLERY]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Siamo a Roccaporena, una frazione del comune di Cascia, in provincia di Perugia. Roccaporena è un suggestivo borgo montano alle falde del monte Rucino, paese natale di Santa Rita. Da visitare il Santuario di Roccaporena, a 3 navate immerso nella natura, progettato da Oreste della Piana, con un abside rivestito da un mosaico del 1967 raffigurante Crocifisso, Addolorata, Santa Rita, Sant’Agostino, San Giovanni Battista, San Nicola da Tolentino e San Montano. Da non perdere lo scoglio di Santa Rita, a 827 metri d’altezza, raggiunto ogni anno da tantissimi pellegrini e turisti. Giunti in vetta a questo magnifico sperone di roccia naturale troviamo la cappella del 1919 ed è possibile ammirare un panorama mozzafiato sulla vallata. La Santa raggiungeva lo scoglio ogni giorno, pregando talmente intensamente che pare siano rimaste impresse le impronte delle sue ginocchia sulla Roccia Sacra. Ed ancora: la Chiesa di San Montano, in cui la Santa ricevette la prima istruzione religiosa; l’Orto del miracolo in cui secondo la tradizione, in un rigido inverno, sono sbocciati una rosa e due fichi; il Lazzaretto, in cui Rita si recava per aiutare i malati di peste, la Grotta d’Oro, in cui pregava e meditava. Proseguendo: la casa natale che ha conservato in parte il suo fascino autentico con gli utensili usati dalla Santa ed i muri originali, la camera in cui Rita dormiva con il piccolo letto e l’inginocchiatoio; la casa maritale, in cui visse dal giorno del matrimonio con Paolo Mancini di Ferdinandoo sino al suo ingresso nel monastero agostiniano. Il luogo è stato trasformato in cappella da Papa Umberto VIII nel 1629.