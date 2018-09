Roma, il Campidoglio risplende con le nuove luci a led [GALLERY]

1 /25 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La facciata del Campidoglio, disegnata da Michelangelo nel 1541, finalmente risplende la notte con una nuova luce. Da questa sera, da quando Palazzo Senatorio, Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo sono stati rivestiti dalla nuova illuminazione targata Acea prodotta da 566 lampadine al led a risparmio energetico. La nuova illuminazione riveste non solo i palazzi della piazza, ma anche i portici e la fontana della Dea Roma. L’inaugurazione e’ avvenuta alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi. L’intervento, che ha previsto uno stanziamento di 472.000 euro, e’ stato realizzato dal Dipartimento Simu e curato nelle fasi di progettazione e di esecuzione da Areti Spa (Gruppo Acea), con la collaborazione della Sovrintendenza Capitolina e della Soprintendenza Archeologica del Mibac. “Restituiamo nuovo splendore a una delle piazze piu’ belle del mondo, realizzata 500 anni fa da Michelangelo- ha detto Raggi. “Oggi la illuminiamo con luci nuove che mettono ancora piu’ in risalto la sua bellezza straordinaria. È un regalo che facciamo a tutti i romani e a tutto il mondo perche’ piazza del Campidoglio appartiene a tutti, e’ un patrimonio universale. Per questo vogliamo che diventi sempre piu’, a livello internazionale, una cornice per appuntamenti istituzionali, eventi culturali e incontri di carattere pubblico e sociale. Speriamo che questa nuova luce piaccia ai romani e ai turisti e renda ancora piu’ magico questo luogo”. Ha aggiunto l’assessore alle Infrastrutture, Margherita Gatta: “Si e’ trattato di un lavoro complesso, ragionato in ogni particolare, che non solo esalta il valore storico e artistico di Piazza del Campidoglio ma contribuisce anche all’efficientamento energetico di Roma Capitale”. L’installazione, oltre a mettere in risalto i particolari della storica piazza, consente un allineamento alla vigente normativa e produce un notevole risparmio energetico con conseguente diminuzione dei consumi.