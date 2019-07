Roma, incendio in deposito di pneumatici nella zona della Magliana: nube tossica tra le case [FOTO]

Incendio nel quartiere Magliana a Roma dove sono andati a fuoco quattro capannoni industriali in via del Cappellaccio 132. Dalle 16:00, circa, cinque squadre del vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Una densa nube nera di fumo e’ visibile in tutto il quadrante della citta’. A causa del rogo diverse strade limitrofe sono state chiuse e il traffico e’ stato deviato per permettere le operazioni del caso. L’incendio è stato domato in serata. Riaperte anche tutte le strade circostanti chiuse per ragioni di sicurezza. Resta ancora sul posto personale della Polizia Locale e i Vigili del fuoco.