Royal Weddings: fantastiche destinazioni per lune di miele da Reali [GALLERY]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Le Nozze Reali come quelle appena celebrate tra il Principe Harry e Meghan Markle inevitabilmente vengono seguite dalla stampa di tutto il mondo. Dall’abito alla location e agli ospiti vip, tutto è pane per i denti dei giornali e per il pubblico in un costante stato di attesa di nuove rivelazioni. E anche dopo la fine delle celebrazioni, c’è un altro argomento a catturare l’attenzione di molti: la luna di miele.

I Reali hanno sempre scelto alcune delle location più belle del mondo per rilassarsi dopo i famosi Royal Weddings: dai paradisi tropicali all’interno di rifugi lussuosi alle destinazioni africane che promettono avventure uniche. Naturalmente, visitano questi posti attraversando il mare su uno yacht reale privato.

Ecco allora alcune delle più spettacolari destinazioni delle lune di miele dei Reali.

Namibia: Principe Harry e Meghan Markle

Anche se non è del tutto definitivo, Harry e Meghan visiteranno la Namibia per la loro luna di miele. La destinazione è molto cara ad Harry, che ha fatto della conservazione africana una delle sue cause animaliste. Secondo i rumors, la coppia soggiornerà presso il nuovo Hoanib Valley Camp, un rifugio con 6 camere costruite con materiali locali e alimentato dall’energia solare. La principale attività è l’osservazione della fauna selvatica, soprattutto di giraffe, elefanti e rinoceronti.

Seychelles: Principe William e Kate Middleton

Secondo quanto riportato, William e Kate avrebbero speso 5.500 dollari a notte per una villa privata con un maggiordomo personale su una delle isole dell’arcipelago dell’Africa orientale. Fortunatamente, non bisogna spendere così tanto per godersi questo posto idilliaco, conosciuto per le acque cristalline dell’Oceano Indiano, per le sue spiagge bianchissime e per le meravigliose viste offerte dalle immersioni.

Bird Island Lodge è un gruppo di chalet eco-compatibili su un’isola abitata da tartarughe giganti e molti uccelli. Il soggiorno non sarà economico, ma sarà senza dubbio un’esperienza che non dimenticherete presto.

Galapagos: Grace Kelly e Principe Ranieri III di Monaco

L’unione della megastar di Hollywood e del suo Principe europeo richiedeva una luna di miele sensazionale: per questo la coppia ha scelto di visitare lo straordinario arcipelago delle Galapagos, nell’Oceano Pacifico, così ricco di fauna selvatica. Grace e Ranieri hanno viaggiato tra le isole a bordo di uno yacht, ma chiunque volesse, può fare altrettanto su una nave da crociera o su una barca: non mancheranno iguana e tartarughe.

Tahiti: Principessa Carolina di Hannover e Philipe Junot

La Principessa Carolina, primogenita di Grace Kelly e del Principe Ranieri, evidentemente condivide gli stessi gusti dei genitori per quanto riguarda le destinazioni. Per la sua luna di miele, è andata a Tahiti, l’isola polinesiana dove i mari azzurri sono affiancati da imponenti montagne. Il miglior modo per godersi una vacanza qui è soggiornare in uno dei meravigliosi bungalow sull’acqua.

Hampshire, Inghilterra: Regina Elisabetta e Principe Filippo

Se volete fare lo stesso viaggio della Regina e di suo marito, l’Hampshire, la contea più grande del sud-est dell’Inghilterra, è la vostra destinazione. I due sposi allora soggiornarono alla Broadlands House, oggi aperta al pubblico per tour. Potrete visitare anche Highclere Castle, principale location del film “Downtown Abbey”. I nonni di Harry e William hanno trascorso parte del loro viaggio anche nel Mediterraneo a bordo del Royal Yacht Britannia. Anni dopo, il Principe Carlo e Diana avrebbero fatto la stesso viaggio per la loro luna di miele.

Balmoral Estate, Scozia: Principe Carlo e Principessa Diana

Dopo il viaggio nel Mediterraneo, Carlo e Diana hanno concluso la loro luna di miele con uno stop particolare: la visita alla famiglia di Carlo a Balmoral Estate, residenza scozzese della Famiglia Reale. Oggi, gli ospiti possono affittare adorabili cottage ed esplorare l’area attraverso vari tour. Tra gli animali più comunemente avvistati, uccelli predatori, cervi, gallo cedrone, fagiani di monte e salmoni.

Cipro: Zara Phillips e Mike Tindall

La luna di miele della nipote della Regina si è svolta a Cipro, lo stato insulare nel Mediterraneo orientale. La coppia ha soggiornato al Columbia Beach Resort. Se volete visitare Cipro, non perdetevi le cave marine e le antiche rovine dell’area.

Tanzania: Principe Federico di Danimarca e Mary Donaldson

L’erede al trono della Danimarca ha portato la sua amata in Tanzania, dove la coppia è rimasta per tre settimane, relativamente troppo per una luna di miele reale, ma non lunga abbastanza da esplorare questo meraviglioso Paese dell’Africa orientale. I viaggiatori diretti in Tanzania per la loro fuga africana potranno godersi le visite al leggendario Kilimanjaro, la vetta più alta dell’Africa, all’idilliaco arcipelago di Zanzibar e osservazioni di zebre, gnu, bufali, ippopotami, leoni, ghepardi e molto altro.

Azzorre: Principe Andrew e Sarah Ferguson

Prima che il loro matrimonio fosse rovinato da scandali e divorzio, il secondogenito della Regina ha trascorso la sua luna di miele in queste isole a largo del Portogallo, a bordo della solita Britannia. Le Azzorre combinano bellezza tropicale e caratteristiche sorprendenti, come le numerose grotte vulcaniche. Sono particolarmente adatte agli amanti dell’adrenalina: le attività principali sono parapendio e torrentismo.

Barbados: Principessa Anna e Mark Phillips

Dopo le nozze, l’unica figlia femmina della Regina si è rifugiata sulle isole caraibiche delle Barbados, famose per le spiagge sabbiose e per i campi di canna da zucchero. Le isole sono le più britanniche a livello culturale. Sono state sotto il regno del Commonwealth per 340 anni prima di ottenere l’indipendenza nel 1966, 6 anni prima della luna di miele di Anna.

Sud Africa: Peter e Autumn Phillips

Il nipote della Regina e la sua sposa hanno scelto il Sud Africa per la loro luna di miele, una delle regioni più diverse del mondo per la scoperta, piena di spiagge sabbiose, immensi deserti, vette impressionanti e una fauna selvatica sorprendente.

Fiji: Principe Carlo Filippo e Principessa Sofia di Svezia

La coppia ha scelto il Paese del Pacifico meridionale, che comprende circa 300 isole incontaminate, come destinazione per la propria luna di miele. Le Fiji offrono rigogliose foreste pluviali e meravigliose dune di sabbia oltre alle famose spiagge sabbiose.