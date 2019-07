Russia: incendio in centrale elettrica alle porte di Mosca, 6 feriti [GALLERY]

Un vasto incendio è divampato in una centrale termica alla periferia di Mosca, con fiamme alte oltre 50 metri che stanno devastando un’area di 1.000 metri quadrati. Almeno sei persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dal ministero regionale della Salute, citato dalle agenzie russe.

“La stazione ha ridotto la sua potenza a zero, ma non vi è alcun rischio di interruzione di corrente per i consumatori. Sono stati attivati altri generatori di riserva e la capacità di produzione degli impianti già operativi è stata aumentata,” ha spiegato la società operativa Mosenergo.