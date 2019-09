Al Salone Nautico di Genova presentata la prima barca del mondo totalmente trasparente [FOTO e VIDEO]

“Questa lancia è la prima in assoluto nel mondo realizzata in policarbonato totalmente trasparente. Questo ci rende davvero fieri perché siamo riusciti a realizzare per la prima volta in Italia un prodotto ad alto tasso innovativo-tecnologico con queste peculiarità tecniche e strutturali molto importanti. È molto resistente, è molto robusta ed è trasparente ed offre una visione totalmente trasparente e immersiva nell’ambiente marino”, spiega Stefano Bitturini, di Verga Plast.

Il pubblico del Salone Nautico di Genova, la fiera internazionale della nautica in corso nel capoluogo ligure fino al 24 settembre, è rimasto molto stupito dall’ultima invenzione di Verga Plast: Coral View 250 è una barca totalmente trasparente. Così trasparente che la maggior parte del pubblico ha pensato che fosse realizzata in vetro o cristallo. Nonostante il suo aspetto la faccia sembrare molto delicata, l’imbarcazione dell’azienda di Como ha tra le sue principali caratteristiche la robustezza. Lo scafo è realizzato in policarbonato trasparente anti urto, anti salsedine e resistente ai raggi UV, completo di scalmi, una coppia di remi e sedili.

Forte e sicura, abbina anche la possibilità di ammirare il fondale marino. L’imbarcazione è già molto richiesta in Paesi con acque cristalline come Grecia e Croazia e possiamo immaginare che la vista a bordo sarà mozzafiato. Nella gallery scorrevole in alto e nel video in fondo all’articolo, è possibile ammirare la lancia lunga 2,5 metri.

La barca, che nasce come tender per le grandi barche oppure come alternativa ai classici gozzi per i noleggi turistici, può montare anche un motore elettrico che permette di godere del panorama senza rumore. La Coral View 250, che può ospitare due persone, apre dunque nuovi scenari per chi vuole raggiungere e scoprire le baie inaccessibili alle imbarcazioni tradizionali.