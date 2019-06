San Giovanni: le più belle IMMAGINI, VIDEO, FRASI e PROVERBI per gli auguri di buon onomastico

Oggi si ricorda San Giovanni Battista, l’unico Santo ad essere ricordato nella liturgia oltre che nel giorno della sua morte, il 29 agosto, anche in quello della sua nascita terrena, il 24 giugno.

Figlio di Elisabetta, cugina di Maria predica la penitenza e la conversione del cuore per prepararsi all’avvento del regno messianico ormai vicino. In segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola. Per questo è chiamato il Battista, cioè il battezzatore. Giovanni indica in Gesù il Messia atteso. L’aver alzato il dito contro Erodiade cognata e convivente di Erode Antipa gli costa il carcere ed infine la testa. Giovanni Battista è il primo testimone-martire del cristianesimo.

