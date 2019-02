Sanremo 2019: le ibride di Suzuki sono le auto ufficiali del Festival [GALLERY]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Come ogni anno, siamo giunti alla settimana dedicata al Festival di Sanremo che si svolgerà appunto da martedì 5 a sabato 9 febbraio.

Il 69° Festival della Canzone Italiana vede Suzuki come Auto Ufficiale della kermesse musicale. Dal 2014 la settimana sanremese rappresenta un elemento cardine nella strategia di comunicazione della casa giapponese che, nelle serate del Festival, porterà alla massima visibilità sugli schermi televisivi il nuovo spot “Think Hybrid. Drive Suzuki.” facendo anche da preludio alle due giornate di porte aperte, dedicate ai modelli della gamma Suzuki HYBRID, in programma nelle Concessionarie Suzuki sabato 9 e domenica 10 febbraio presso tutte le concessionarie italiane.

La presenza di Suzuki al Festival sarà evidenziata anche dai veicoli che sarà possibile ammirare da vicino. Presso il Forte Santa Tecla( tradizionale punto di ritrovo per gli artisti, gli addetti ai lavori e un pubblico selezionato di VIP), Piazza Colombo e Piazza Siro Carli saranno infatti esposti IGNIS, SWIFT, JIMNY e VITARA.

Suzuki Motor Corporation è uno dei principali costruttori mondiali di automobili, motocicli e motori fuoribordo, il 2018 ha visto la casa giapponese al secondo posto in Italia per vendite di ibride.

I Clienti che vorranno approfondire meglio l’offerta della tecnologia Suzuki HYBRID, potranno approfittare delle giornate di sabato 9 e domenica 10 per osservare da vicino la gamma Suzuki HYBRID nelle Concessionari Ufficiali Suzuki.