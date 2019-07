Sbarco sulla Luna, 50° anniversario dell’allunaggio: Google dedica un doodle alla Missione Apollo 11

Un doodle di Google verrà pubblicato in occasione del 50° anniversario dell’allunaggio: 50 anni fa, la missione Apollo 11 della NASA ha cambiato la nostra concezione di possibile e impossibile, facendo sbarcare degli esseri umani sulla superficie della Luna – e riportandoli a casa sani e salvi – per la prima volta nella storia.

Il Google di doodle, che rimanda a un video, celebra il momento in cui è stato raggiunto l’obiettivo facendoci fare un viaggio fino alla Luna e ritorno, narrato da qualcuno che alla missione ha partecipato direttamente: l’astronauta Michael Collins.