Sbarco sulla Luna: il razzo Saturn V proiettato sul Washington Monument [GALLERY]

Il razzo Saturn V è stato proiettato a grandezza naturale sul Washington Monument, il monumento simbolo della capitale statunitense, nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario del primo sbarco sulla Luna: lo ha annunciato nei giorni scorsi lo Smithsonian’s National Air and Space Museum.

L’avventura dell’Apollo 11 iniziò il 16 luglio con il decollo del colossale razzo Saturn V dalla rampa di lancio 39A, dalla base spaziale Nasa di Cape Canaveral, in Florida.

Il viaggio verso la Luna durò 3 giorni e tutto andò anche meglio delle aspettative. Il 20 luglio la discesa verso il suolo lunare e quella frase di Armstrong rimasta per sempre nella storia: “Un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità.“